Nutzer teilt besonderes Inflations-Erlebnis auf Jodel: „Solltest eine Schnecken-Flatrate kriegen“

Von: Katarina Amtmann

Ein Jodel-Nutzer aus Fürth teilte ein besonders Erlebnis - und erhält viel Zuspruch. © Markus Mainka/Imago/Screenshot Jodel

Eine Person aus Fürth teilte mit der Jodel-Community ein tolles Erlebnis beim Bäcker. Ein User berichtete daraufhin von einem unschönen Vorfall.

Fürth - Auf Jodel teilen Nutzer immer wieder Geschichten aus ihrem Alltag oder diskutieren über bestimmte Themen. So ärgerte sich ein Regensburger erst kürzlich über hohe Mieten.

Jodel-Nutzer aus Fürth bei Nürnberg teilt positives Erlebnis: „Die kleinen Dinge“

Doch nicht nur Negatives kommt zur Sprache: Ein Jodel-Nutzer aus Fürth bei Nürnberg teilt ein positives Erlebnis mit der Community. „Jeden Morgen stecke ich mir 1,70€ ein und kaufe mir beim Bäcker eine Nussschnecke. Heute sagt die Verkäuferin, dass es 1,80€ kostet. Ich habe sie aber trotzdem für 1,70 bekommen“, freut sich die Person und setzt dazu den Hashtag „die kleinen Dinge“.

„So lieb“, kommentiert jemand. Eine weitere Person stimmt zu, fragt sich aber: „Warum hast du immer nur genau 1,70€ dabei?“ Die Antwort folgt sofort: „Mein Geldbeutel hat kein Kleingeldfach, deshalb nehme ich mir aus meiner Sparbüchse immer den passenden Betrag raus.“

Nach Erlebnis beim Bäcker: Jodel-Nutzer fordert Schnecken-Flatrate

„Wenn du so ein treuer Kunde bist, solltest du eine Schnecken-Flatrate kriegen“, findet jemand. „Ich will auch eine Schnecken-Flatrate“, ergänzt daraufhin ein anderer User. Ein weiterer Jodel-Nutzer hofft, dass der Nussschnecken-Fan der Kassiererin am nächsten Tag 1,90 mitbringt, um die 10 Cent auszugleichen.

Das positive Schnecken-Erlebnis, das ein Nutzer auf Jodel geteilt hat. © Screenshot Jodel

Ein Jodel-Nutzer schildert derweil ein eigenes Erlebnis, bei dem die Kassiererin nicht so kulant war wie im Schnecken-Fall: „Eines meiner ewigen Kindheitstraumata: bin mit 10 Pfennig (!) los, um mir beim Bäcker eine Kugel Eis zu kaufen. Die Verkäuferin hat gesagt, es kostet jetzt 15 Pfennig und hat mich unerbittlich ohne Eis weggeschickt.“ Der Scherz folgt prompt: „Wann war denn das? 15 Pfenning für eine Kugel klingt wie 1951“. (kam)

