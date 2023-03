Unbekannte beklauen Jugendlichen (17) - und verprügeln dessen Begleiter

Von: Adriano D'Adamo

Die Polizei Nürnberg bittet um Zeugenaussagen. © IMAGO/Heiko Becker

Zwei Jugendliche wurde in Nürnberg am Samstag, dem 4. März, von einer Gruppe Unbekannter ausgeraubt. Als ein Mann helfen wollte, griffen die Unbekannten ihn an. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenaufrufe.

Nürnberg – Am Abend des 4. März wurden zwei 17-Jährige in Nürnberg beraubt. Sie hielten sich im Stadtteil Wöhrd im Cramer-Klett-Park auf. Eine Gruppe sprach die zwei an und forderte sie auf, ihnen ihr Bargeld zu geben.

Nürnberg: Überfall auf Minderjährige

Die zwei Jugendlichen verweigerten die Herausgabe ihres Geldes, woraufhin die Unbekannten sie durchsuchten. Sie nahmen einem der Jugendlichen gewaltsam seine Handschuhe ab und schlugen und traten auf dessen Begleiter ein. Kurz darauf wollte ein Bekannter (20) den Jugendlichen helfen. Er wurde daraufhin ebenfalls von der unbekannten Personengruppe geschlagen.

Jugendliche in Nürnberg ausgeraubt - Zeugenhinweise gesucht

Der 17-Jährige und der 20-Jährige wurden durch den Überfall leicht verletzt. Die Unbekannten flüchteten in Richtung der U-Bahn-Station Rathenauplatz. Die Gruppe wurde beschrieben mit fünf bis acht Personen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren. Eines der Mitglieder trug eine weiße Jogginghose. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden unter der Telefonnummer 0911 21123333.

