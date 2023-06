„Enormes Unwetterpotential“: In Franken drohen Orkanböen, Hagel und Starkregen

Von: Katarina Amtmann

Die Temperaturen steigen in Franken am Donnerstag auf 33 bis 35 Grad. Ab dem Nachmittag kann es dann krachen. Unter anderem der DWD warnt.

Nürnberg - Der Donnerstag ist heiß. 33 bis 35 Grad werden in Franken erreicht, wie Wetter-Experte Stefan Ochs in seiner Vorhersage auf wetterochs.de berichtet. Nicht nur in Mittelfranken warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) deshalb zunächst vor Hitze, ab dem Nachmittag gilt dann eine Warnung vor schweren Gewittern.

Starkregen mit Mengen um 40 Liter pro Quadratmeter ist genau wie Sturm- und Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und 120 Stundenkilometern möglich, ebenso Hagel um 5 cm. Vereinzelt könne auch Hagel mit Korngrößen um 7 cm fallen.

Auch in Mittelfranken drohen Unwetter mit Sturmböen, Hagel und Regen. © IMAGO / Bernd März / Screenshot DWD (Collage: Merkur.de)

Kaltfront am Donnerstag über Mittelfranken - „Unwetter mit Orkanböen, Hagel und Regen“

Ähnliches berichtet auch Ochs in seiner Prognose. Laut dem Wetter-Experten „überquert uns am Donnerstagabend eine Kaltfront. Dabei entstehen Gewitter mit einem enormen Unwetterpotential.“ Und weiter: „Die hochauflösenden Wettermodelle zeigen wahllos verstreut lokale Unwetter mit Orkanböen, Hagel und großen Regenmengen.“ Mehrheitlich wird es sich aber um normale Sommergewitter handeln, wie Ochs weiter berichtet.

Der Freitag beginnt zunächst überwiegend bedeckt. Regen fällt wohl eher in Ober- als in Mittelfranken, so seine Einschätzung. Die Temperaturen betragen dann noch 18 bis 22 Grad. Am Wochenende sollen die Temperaturen dann wieder auf 24 bis 27 Grad steigen, bevor Montag die nächste Kaltfront ansteht. „Eventuell scheint die Sonne vor der Front noch so lange, dass die Temperaturen bis auf 29 Grad steigen. Nachfolgend gibt es dann einzelne Schauer und Gewitter“, so Ochs. (kam)

