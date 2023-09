Passanten finden Mann neben seinem Fahrrad ‒ Notarzt kann nur noch Tod feststellen

In Amberg ist ein Fahrradfahrer offenbar von seinem Rad gestürzt und anschließend verstorben. Passanten fanden den Mann auf dem Boden vor.

Amberg - Passanten haben die Leiche eines Mannes auf einem Geh- und Radweg in Amberg gefunden. Der 55-jährige Fahrradfahrer ist vermutlich bei einem Sturz ums Leben gekommen. Die Fußgänger entdeckten den Mann neben seinem Rad, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach fanden die Beamten den Mann dort am Mittwochnachmittag (30. August) leblos vor. Erste-Hilfe-Maßnahmen blieben erfolglos. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Ein Mann stürzte wohl mit seinem Fahrrad und kam darauf ums Leben. (Symbolbild) © IMAGO / Daniel Scharinger

Mann liegt tot neben seinem Fahrrad: Polizei untersucht genaue Todesursache

Nach derzeitigem Ermittlungsstand schließt die Polizei eine Fremdeinwirkung aus. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache laufen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei, wie es in der Mitteilung heißt. (ly/dpa)

