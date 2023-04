„Viel zu jung und illegal“: Drei verbotene Kampfhunde landen im Tierheim – Sie müssen Bayern verlassen

Von: Katarina Amtmann

Drei Hunde, die der Kategorie 1 angehören, sind im Nürnberger Tierheim gelandet. Für sie wird ein neues Zuhause gesucht, doch in Bayern dürfen sie nicht vermittelt werden.

Nürnberg – „Keine Vermittlung in Bayern.“ Das stellt das Tierheim Nürnberg gleich zu Beginn eines Facebook-Posts über die Hunde Max, Moritz und Ronja klar. Die drei Hunde „suchen ein Zuhause in einem Bundesland, in dem sie erlaubt sind.“

„Wieder einmal viel zu jung und illegal eingeführt“: Max, Moritz und Ronja landen im Tierheim

„Wieder einmal viel zu jung und illegal eingeführt mussten sie erst ihre Quarantänezeit im Tierheim absitzen, bevor sie vermittelt werden dürfen. Jetzt ist es endlich soweit“, freut sich das Tierheim und hofft ein Zuhause für die Hunde zu finden.

Wie das für Welpen typisch sei, sind sie noch nicht stubenrein, können nicht alleine bleiben und müssen noch einiges lernen. Die Tiere sind ungefähr vier Monate alt und „neugierige, aufgeweckte Welpen, die ihre Welt erkunden wollen.“ Max, Moritz und Ronja werden einzeln vermittelt.

Max, Moritz und Ronja suchen ein neues Zuhause - außerhalb von Bayern. © Tierheim Nürnberg

Hunde der Kategorie 1 im Nürnberger Tierheim: Sie dürfen nicht in Bayern vermittelt werden

Ronja ist ein American Staffordshire, Max und Moritz sind Pitbulls. Damit gehören sie in Bayern der Kategorie 1 an und dürfen nur in Bundesländer vermittelt werden, in denen die Haltung der Tiere erlaubt ist. Eine Genehmigung der zuständigen Gemeinde müsse eingeholt werden, so das Tierheim.

Wer an einem der Hunde interessiert ist, soll den Interessentenbogen ausfüllen und ihn per Mail, Post oder Fax an das Nürnberger Tierheim schicken. Die Pfleger melden sich dann für einen Kennenlerntermin.

Angel und Casper warten im Nürnberger Tierheim auf neue Familien

Im Tierheim Nürnberg warten noch zahlreiche weitere Hunde auf eine neue Familie, wie zum Beispiel Angel, die wohl Opfer einer Kleinanzeigen-Vermittlung wurde. Auch Hund Casper wartet auf ein neues Zuhause, er wurde ausgesetzt oder abgeschoben und landete im Alter von nur fünf Monaten im Tierheim. (kam)

