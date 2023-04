„Erspart uns bitte die Diskussion“: Tierheim sucht Zuhause für Listenhund - Welpe darf nicht in Bayern bleiben

Von: Katarina Amtmann

Pitbull Max ist erst vier Monate alt und befindet sich im Nürnberger Tierheim. Der Hund ist illegal eingeführt worden. Eine Vermittlung in Bayern ist nicht möglich.

Nürnberg - „Keine Vermittlung in Bayern“, stellt das Tierheim Nürnberg in einem seiner neuesten Facebook-Posts direkt klar. Hund Max „sucht sein Zuhause in einem Bundesland, in dem er erlaubt ist.“

Name Max Rasse Pitbull Geschlecht männlich Alter 4 Monate Kastriert nein Im Tierheim seit 17. Januar 2023

Max steht auf der Rasseliste: Hund darf nicht in Bayern vermittelt werden

Der Grund: Max steht auf der Rasseliste. Eine Diskussion zu dem Thema möchte das Tierheim aber vermeiden, denn: „Wir haben uns die Rasseliste nicht ausgesucht und haben keinen Einfluss darauf, welche Rassen auf der Liste stehen. Wir als Tierheim müssen uns bei der Vermittlung an die gesetzlichen Vorgaben halten und haben leider keinerlei Einfluss darauf. Also bitte erspart uns die Diskussionen aufgrund der Liste.“

Zwar sei eine solche Diskussion wichtig, sollte aber an anderer Stelle geführt werden, denn unter dem Facebook-Beitrag „wird es Max wenig helfen.“ Der Hund sei viel zu jung und illegal eingeführt worden. Deshalb musste er erst seine Quarantänezeit im Tierheim absitzen, bevor er vermittelt werden darf. Jetzt ist es soweit, freut sich das Tierheim.

Pitbull Max sucht ein Zuhause - außerhalb von Bayern. © Tierheim Nürnberg

Welpe Max wartet auf neue Familie - Hund gehört der Kategorie 1 an

„Welpentypisch ist er noch nicht stubenrein, kann nicht alleine bleiben und muss noch einiges lernen“, so das Tierheim. Hund Max sei circa vier Monate alt, neugierig und aufgeweckt. Als Pitbull gehört er in Bayern der Kategorie 1 an und wird nur in ein Bundesland vermittelt, in dem seine Haltung erlaubt ist. Dazu muss auch eine Genehmigung der zuständigen Gemeinde eingeholt werden.

Wer Interesse an Max hat, kann den Interessentenbogen des Tierheims ausfüllen. Die Pfleger melden sich dann für einen Kennenlerntermin.

„Die Tiere können nichts dafür“: Welpe Max sucht Zuhause - außerhalb von Bayern

„Die Listenhunde sind, wenn sie gut und liebevoll erzogen sind, wie alle Hunde. Es kommt immer auf die Besitzer und die Unterbringung an. Finde diese Bezeichnung schlimm. Die Tiere können nichts dafür“, schreibt eine Frau in den Kommentaren. „So ein süßes Kerlchen, warum die in Bayern immer nicht erlaubt sind, verstehe ich nicht“, ist ebenfalls zu lesen. Über 500 Personen haben den Beitrag geteilt, um Max zu einem neuen Zuhause zu verhelfen.

Auf eine neue Familie hofft auch die verschmuste Hunde-Oma Gimich, für die ihr noch verbleibende Zeit. Der behinderte Hund Goofy wartet ebenfalls noch immer auf ein neues Zuhause. (kam)

