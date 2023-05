Autofahrer retten Katze von Straße: Tier klettert vor Angst hinters Handschuhfach - Feuerwehr eilt zur Hilfe

Von: Katarina Amtmann

Die Feuerwehr rettete das Kätzchen aus dem Auto. © Tierheim Nürnberg (Collage: Merkur.de)

Hermine wurde von der Straße gerettet, doch vor lauter Angst kletterte das Kätzchen unter die Lenksäule und hinters Handschuhfach.

Nürnberg - „Kleine Hermine, große Aufregung“, schreibt das Tierheim Nürnberg vor einigen Tagen auf Facebook zu mehreren Fotos einer Katze.

Katze Hermine klettert hinters Handschuhfach - Tier muss befreit werden

Dem Facebook-Beitrag zufolge hatten aufmerksame Autofahrer das kleine Kätzchen auf der Straße gesehen, angehalten und sie mitgenommen, damit ihr nichts passiert. „Leider mussten sie die Kleine ungesichert transportieren und Hermine ist vor Angst von unten in die Lenksäule geschlüpft und hinters Handschuhfach geklettert“, so das Tierheim weiter.

Die Feuerwehr wurde gerufen und habe ihr Möglichstes versucht, um das Kätzchen herauszubekommen. „Um nicht das ganze Auto zerlegen zu müssen, sind sie dann in eine Fachwerkstatt gefahren“, heißt es in dem Bericht weiter. Nach rund drei Stunden konnte Hermine befreit werden. „Inzwischen hat sie ihren Schock verdaut und lässt sichs gut gehen“, schreibt das Tierheim abschließend und bedankt sich bei allen Helfern.

„Der kleinen Hermine alles Gute“: Katze aus Auto gerettet

„Danke an alle Helfer und der kleinen Hermine alles Gute“, schreibt jemand in den Kommentaren. „Es gibt auch noch gute Menschen. So ein Bericht stimmt doch irgendwie zuversichtlich“, findet eine Frau. 40 Menschen haben den Beitrag mittlerweile geteilt.

Hund Askan wartet derzeit im Nürnberger Tierheim auf eine neue Famlie. Auch Hunde-Oma Gimich hofft auf ein letztes Zuhause für die Zeit, die ihr noch bleibt. (kam)

