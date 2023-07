„Massive Verlustängste“: Ehemalige Besitzer setzten Freddy einfach aus und fuhren davon

Von: Adriano D'Adamo

Seine alten Besitzer haben ihn ausgesetzt, weswegen das Tierheim Hersbruck sich dem namenlosen Hund annahm. Trotz seiner besorgniserregenden Gesundheit geht es „Freddy“ langsam besser.

Hersbruck – Als sie einen schwarzen Passat vorbeifahren sahen, haben sie sich nichts dabei gedacht. Nur ein paar Momente später haben die alte Frau und ihr Begleiter realisiert, warum der Autofahrer so schnell weggefahren ist: Derjenige wollte schnell weg von dem Hund, den er ausgesetzt und zurückgelassen hat.

Angst und Ungewissheit: Hund sollte nicht gefunden werden

Sein richtiger Name, Alter und Besitzer sind dem Tierheim Hersbruck nicht bekannt. Die Begleitperson rief das Tierheim an, nachdem er und die Frau den Hund am 6. Juli in Achtel im Landkreis Amberg-Sulzbach gefunden hatten. Auffällig war das fehlende Halsband des Hundes. Die Spuren am Hals lassen darauf schließen, „dass er mal ein Halsband über längere Zeit getragen hat“, erklärte Leon Liedel vom Tierheim Hersbruck Merkur.de. Das eingedrückte Fell am Hals des Hundes zeigte für ihn auf, dass die ehemaligen Besitzer es entfernt haben, damit sie mit dem Tier nicht in Verbindung gebracht oder gefunden werden können.

Natürlich nahm sich das Tierheim Hersbruck dem Hund an, was aber einiges an Arbeit verlangte. Das Tier war Frauen gegenüber misstrauisch und knurrte die ältere Dame an, die ihn gefunden hat. Zur männlichen Begleitperson konnte er aber Vertrauen aufbauen. Als ein Helfer vom Tierheim in Achtel eintraf, lief der Begleiter ein paar Meter mit dem Hund und übergab im „fliegenden Wechsel“ die Leine an den Helfer, um dem Hund die Angst zu nehmen. Die Fahrt gestaltete sich auch schwieriger als gedacht, weil der Hund nicht einsteigen wollte. „Es hat gute zehn Minuten gedauert ins Auto zu kommen mit Futter und Leckerlies.”

Neuer Name und neues Zuhause: Sein gesundheitlicher Zustand bereitete Sorgen

Als sie endlich im Tierheim ankamen, wurde der Hund in eine Quarantänebox gebracht und die Helfer posteten über den Fund auf Facebook in der Hoffnung, seine alten Besitzer zu finden. Keine Antwort, weswegen sie dazu übergingen ihm einen Namen zu geben: Freddy.

Bei Freddys Ankunft zeigte sich sein besorgniserregender und schlechter Zustand den Helfern: Allergien, Schuppen, Ausschlag am Hintern und sehr viele Zecken. Sein Besuch beim Tierarzt steht für ihn noch aus, genauso auch seine Adoption. Viele Hundeliebhaber haben sich beim Tierheim gemeldet, weil sie Freddy ein neues Zuhause geben wollen. Allerdings befindet er sich noch in Quarantäne und das Tierheim muss sicherstellen, dass er keine anderen Tiere anstecken kann. Genauso wie seine ehemaligen Besitzer und sein richtiger Name ist auch seine tierärztliche Geschichte unbekannt.

Freut sich „extrem krass“, aber hat „massive Verlustängste“: Freddy geht es trotz allem gut

Auch wenn die letzten Wochen für Freddy sehr anstrengend waren, so haben die Pfleger vom Tierheim auch gute Nachrichten mitzuteilen: Freddy fühlt sich sehr wohl im Tierheim. Bis er adoptiert werden kann, müssen aber noch ein paar Wochen vergehen, um hinsichtlich seiner Gesundheit sicherzugehen. Das Tierheim hat die Hoffnung bereits aufgegeben seine alten Besitzer zu finden.

Anfangs war er sehr misstrauisch und hatte „massive Verlustängste“. Er fing das Winseln und Jaulen an, besonders bei Frauen war er sehr misstrauisch. Mittlerweile freut er sich aber „extrem krass“, wenn jemand vor seiner Box steht oder mit ihm raus und spazieren geht.

