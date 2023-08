Kein Sommerwetter in Mittelfranken: Kälte und Regen in Nürnberg und Umgebung

Von: Adriano D'Adamo

Der Sommer will sich in Mittelfranken nicht zeigen. Stattdessen gibt es in Nürnberg und Umgebung in den nächsten Tagen viel Regen und wenig Sonne.

Nürnberg – Mittelfranken steht meteorologisch vor einer ungemütlichen Phase. Der Sommer hat sich offensichtlich in eine Auszeit zurückgezogen, und in den nächsten drei Tagen wird das Wetter von Regen und niedrigen Temperaturen geprägt sein. Ein Blick auf die Prognose zeigt, dass wenig Besserung in Sicht ist.

Viel Regen und wenig Sommer steht Nürnberg bevor. © IMAGO / Pond5 Images

Kalter Wochenstart: Regenschirme im Dauereinsatz

Der Wochenstart gestaltet sich trüb und nass. Nürnberg und seine Umgebung erwartet ein Tag mit leichtem Regen und Temperaturen um die zwölf Grad in den Mittagsstunden, die sich im Verlauf des Tages auf maximal 16 Grad erhöhen werden, berichtete der Deutsche Wetterdienst.

Der Deutsche Wetterdienst hat für die Region eine amtliche Warnung vor Windböen herausgegeben. Windgeschwindigkeiten von bis zu 60 km/h sind möglich, insbesondere in Mittelfranken.

Mehr Regen in der Wochenmitte: Dienstag bleibt aber trocken

Ein Hauch von Besserung zeigt sich am Dienstag (8. August). Der Himmel bleibt größtenteils bewölkt, aber die Regenwahrscheinlichkeit nimmt ab. Nürnberg startet den Tag mit zehn Grad und bewölktem Himmel, doch im Laufe des Tages wird sich das Thermometer auf angenehmere 20 Grad erheben.

Der Mittwoch (9. August) bringt wenig Veränderung. Regen bleibt das Hauptthema. Die Temperatur steigt kaum über zwölf Grad und der Regenschirm wird in Mittelfranken erneut zum unverzichtbaren Begleiter. Nürnberg und seine Nachbarschaft erleben zum Abend hin einen leichten Anstieg der Temperatur auf etwa 21 Grad. Ein vorsichtiger Schritt in Richtung wärmere Gefilde, wenngleich der Regenschirm wohl noch immer griffbereit sein sollte.

Insgesamt präsentiert sich das Wetter in Mittelfranken und Nürnberg in den kommenden Tagen wenig einladend. Regen und niedrige Temperaturen dominieren die Szenerie, und der Sommer scheint sich vorerst im Verborgenen zu halten.

