Kurz nach Jahreswechsel: Ehepaar und Kind (12) bei Brand in Wohnhaus verletzt

Von: Katarina Amtmann

Drei Verletzte kamen nach einem Kellerbrand ins Krakenhaus. © IMAGO / Maximilian Koch

In einem Wohnhaus in Franken kam es zu einem Kellerbrand. Die Bewohner konnten das Haus selbst verlassen, es gab aber drei Verletzte.

Neustadt an der Aisch - In Mittelfranken ereignet sich am frühen Sonntagmorgen, 1. Januar, ein Brand. Die Ursache dafür ist noch unklar, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schrieb.

Kellerbrand in Neustadt/Aisch - Drei Verletzte

Das Feuer brach in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Neustadt an der Aisch (Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim) aus. Drei Bewohner kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

Ehepaar und Kind bei Brand in Neujahrsnacht verletzt

Der Pressemitteilung zufolge bemerkten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Johann-Sebastian-Bach-Straße gegen 01.20 Uhr starken Rauch aus dem Kellergeschoss. Während des Brandes befanden sich fünf Personen in dem Haus. Alle konnten das Mehrfamilienhaus selbst verlassen. Ein Ehepaar und ihr 12-jähriges Kind erlitten eine Rauchgasintoxikation, die Familie kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Die alarmierten Feuerwehren löschten den Brand und konnten ein Übergreifen des Feuers auf die darüberliegenden Stockwerke verhindern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. (kam)

