Touristenattraktion in Nürnberg bleibt bis Weihnachten gesperrt – Erklärung verwundert

Von: Nikolas Pelke

Die berühmte Nürnberger Kettenbrücke ist zwar nicht kaputt, darf aber trotzdem wohl bis Weihnachten nicht betreten werden. © Nikolas Pelke

Die Maßnahme klingt verrückt: Nürnberg muss den ältesten Kettensteg auf dem Festland bis Weihnachten sperren, obwohl das einmalige Brückendenkmal nicht kaputt ist.

Nürnberg – Touristen schauen in die Röhre, Anwohner gehen Umwege: Die Stadt Nürnberg hat mit Verbotsschildern den Zugang zu der wohl ältesten erhaltenen, eisernen Kettenbrücke auf dem gesamten Kontinent versperrt. Die historische Fußgängerbrücke aus dem Jahr 1824 darf bis Weihnachten nicht betreten werden.

Kettensteg-Sperrung: Technisch ist er laut Stadt Nürnberg in einwandfreiem Zustand

Dabei macht der genauso bekannte wie beliebte Kettensteg einen bärenstarken Eindruck. Kurios: Die Stadt Nürnberg versichert auf Nachfrage sogar ausdrücklich, dass die eiserne Brücke technisch in bester Verfassung sei und zumindest theoretisch problemlos betreten werden könnte.

Hintergrund der aktuellen Sperrung sei die bereits laufende Umgestaltung des benachbarten Nägeleinplatzes, sagt André Winkel, Sprecher des zuständigen Servicebetriebs für den Öffentlichen Raum in Nürnberg (SÖR). „Es wird nicht nur der Nägeleinsplatz saniert, sondern auch das sogenannte Hallertörlein. Das ist die kleine Grünanlage zwischen Hallertorbrücke und Kettensteg“, begründet Winkel die weiträumige Sperrung der knapp 70 Meter langen Konstruktion aus Schmiedeeisen.

Die Stadt habe bereits mit den Arbeiten am ersten Bauabschnitt zwischen Hallertorhof und Kettensteg für die Neugestaltung des Nägeleinsplatzes begonnen. Gleichzeitig würden vom Wasserwirtschaftsamt diverse Arbeiten am Pegnitzufer durchgeführt. Bis Ende dieses Jahres könne die in vielerlei Hinsicht rekordverdächtige Schwebebrücke aus Eisen deshalb nicht betreten werden.

Kettensteg in Nürnberg: Letzte Vollsperrung fand vor über zehn Jahren statt

Zuletzt konnten die Nürnberger vor über zehn Jahren die bequeme Abkürzung über den Fluss nicht nutzen. 2009 waren schwere Schäden an den Holzstützen festgestellt worden. Ursprünglich war die 1824 von Conrad Georg Kuppler als erste hängende Eisenbrücke in ganz Deutschland total freischwebend erbaut worden. Die Folge: Wenn viele Menschen gleichzeitig über die Hängebrücke marschierten, schaukelte und schwankte die über 3,5 Tonnen schwere und seinerzeit über 3500 Gulden teure Konstruktion bedenklich.

1930 stellte die Stadt in einem technischen Gutachten sogar fest, dass „eine genügende Sicherung des Kettenstegs, namentlich bei Menschenansammlungen, nicht mehr als gegeben erachtet werden“ könne. Das Problem wurde mit einer hölzernen Stützkonstruktion gelöst, die dem Steg allerdings seinen atemberaubenden Charakter als wacklige Hängebrücke stahl. Bei der aufwendigen Sanierung wurde ein unauffälligeres Stahlkorsett angefertigt, damit der historische Steg zumindest optisch fast wieder wie eine echt schwindelerregende Hängebrücke aussieht.

Alle Fans des Kettenstegs dürften sich bald wohl damit trösten können, dass die Stadt den Bereich am Kettensteg zukünftig zum Knotenpunkt zwischen Maxplatz, Nägeleinsplatz und dem geplanten Uferplateau machen will. Touristen werden allerdings wohl eher „not amused“ reagieren, dass der genauso berühmte wie eigentlich vollkommen einwandfreie Kettensteg aktuell noch bis Weihnachten nicht betreten werden kann.