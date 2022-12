Menschen beleihen bei Pam ihr Auto, um sich über den Monat zu retten: „Ohne uns aufgeschmissen“

Von: Tanja Kipke

„Bargeld sofort auf die Hand“ fürs eigene Auto: Im Kfz-Pfandleihhaus in Nürnberg ist das Alltag. Die Energiekrise bringt immer mehr Menschen zur Familie Pomerance.

Nürnberg – Lena F. (Name geändert) lebt mit ihrem gewalttätigen Partner zusammen. Sie will raus aus der Beziehung, kann sich jedoch keine eigene Wohnung leisten. Da sie ein Auto besitzt, kommt sie auf die Idee der Pfandleihe. Durch die Beleihung bekommt sie genug Geld zusammen, um die Kaution der neuen Wohnung zu zahlen. Ein schneller Ausweg. „Das ist nur eine von vielen Geschichten“, erzählt Pam Pomerance vom Nürnberger Kfz-Pfandleihhaus Merkur.de von Ippen Media.

„Anfang des Jahres passieren dann wieder die Situationen, dass die Stromnachzahlung zum Abstellen des Stroms führt. Die Leute verpfänden hier dann etwas, um das Geld zwei Straßen weiter zur Einzahlung zu nutzen.“ Vor allem durch die Energiekrise und die steigende Inflation kommen im Moment immer mehr Menschen in finanzielle Notsituationen – und somit zur Familie Pomerance. „Bargeld sofort auf die Hand“ ist hier das Motto.

Energiekrise lässt viele verzweifeln: „Wir haben einen Zulauf von 30 Prozent“

Viele Menschen wissen gar nicht über Pfandleiher Bescheid, da sie selbst noch nicht in solch einer Situation gesteckt sind. „Oft haben die Leute auch Vorurteile und stellen es sich wie in Hollywood vor, ein schmieriger Typ in der dunklen Ecke, der einem die Sachen abluchst“. Wer dann in eine missliche Situation gelangt, ob unverschuldet oder selbstverschuldet, ist auf der Suche nach einem schnellen Kredit. Irgendwann stoßen Betroffene dann auf das Kfz-Pfandleihhaus in Nürnberg.

Wie funktioniert die Pfandleihe? Das Prinzip der Pfandleihe bleibt auch bei Autos gleich, die Pfandleihverordnung sieht für jeden Gegenstand die gleiche Prozedur vor. Kunden geben ihre Wertgegenstände ab und erhalten 30 Prozent (z. B. für Elektronik) oder 60 Prozent (z. B. Kfz) des aktuellen Wertes direkt bar auf die Hand. Dadurch entfallen langwierige Bonitätsprüfungen, wie beispielsweise bei Bankkrediten. Das Pfandgut haftet für den ausbezahlten Betrag. So können sich Menschen unkompliziert und schnell Geld leihen.

„Viele müssen am Ende vom Monat überbrücken“, erklärt die 36-Jährige. Es sei dann „mehr Monat als Geld übrig“. Im Dezember und Januar werde es noch knapper, da dies mit Weihnachten und Neujahrsrechnungen für viele eh schon die teuersten Monate des Jahres seien. Durch die Energiekrise verzeichnet das Pfandleihhaus nun einen Zulauf von 30 Prozent.

Ältestes Kfz-Pfandleihhaus in Nürnberg: „90 Prozent der Autos werden wieder abgeholt“

„Wir waren als Erstes da“, sagt Pam Pomerance. Es erfüllt sie mit Stolz, dass sie und ihr Vater das älteste Kfz-Pfandleihhaus Deutschlands betreiben. Mittlerweile gebe es in jeder größeren Stadt eines. Ihr Vater Rick, ehemaliger US-Soldat, gründete das Unternehmen 1994. „Damals haben viele gesagt, das wird nie funktionieren, der Deutsche gibt sein Auto nicht ab.“ Da lagen sie wohl falsch, der Laden läuft und hilft vielen, eine finanziell schwierige Lage zu überbrücken. Betroffene vertrauen ihre Fahrzeuge oder Wertgegenstände Pam und ihrem Vater an. „Sie wären ohne uns aufgeschmissen“, erklärt Pam.

Kfz-Pfandleihhaus: Bei Pam und Rick Pomerance gibts „Bargeld sofort auf die Hand“. © Pam Pomerance

Der Pfandvertrag läuft – wie überall sonst auch – bei den Pomerances drei Monate, einen weiteren „Sicherheitsmonat“ gibts obendrauf, wenn man sein geliehenes Geld noch nicht zurückzahlen kann. Der Eigentümer kann sein Gefährt selbstverständlich jederzeit wieder holen und den Vertrag auflösen. Steht das Auto nach vier Monaten immer noch in der Lagerhalle, wird es versteigert. Der Erlös geht dann natürlich an den Eigentümer, nicht an das Pfandleihhaus. Oft passiere das jedoch nicht. „90 Prozent der Autos werden fristgerecht wieder abgeholt“. Durch Zinsen und eine Abstellgebühr für das Fahrzeug von 70 Euro pro Monat verdienen die Pomerance an der Pfandleihe.

US-Militärfahrzeug, Rasenmäher und Asphaltkocher: Alles im Kfz-Pfandleihhaus zu finden

Im Kfz-Pfandleihhaus der Pomerances stehen momentan um die 60 Pkw. Darunter viele Zweitwagen, Cabrios und Oldtimer. „Dazu kommen dann noch Motorräder, Fahrräder und Spezialfahrzeuge“, sagt Pam unserer Redaktion. Mit Spezialfahrzeugen meint die 36-Jährige beispielsweise ein US-Militärfahrzeug, ein Dreiachser namens „Gama Goat“. Sie beherbergten auch schon einen „verrückten Aufsitzrasenmäher“ und große Landmaschinen oder Asphaltkocher.

Von einem US-Militärfahrzeug bis hin zu Landmaschinen: Alle möglichen Fahrzeuge sind im ältesten Kfz-Pfandleihhaus zu finden. © Pam Pomerance

Es kommt aber auch ab und an vor, dass die Anfragen so verrückt sind, dass die Pfandleiher-Familie den Auftrag ablehnen muss. „Vor einem Monat wollte einer eine 20-Meter-Yacht verleihen. Sie hätte mit einem Spezialtransporter kommen müssen, weil so ein großes Boot rechtlich als Immobilie zählt“, erklärt Pam. Pfandleiher können jedoch keine Immobilien beleihen. Auch einen Hubschrauber wollte jemand mal bringen, „das funktioniert natürlich auch nicht“, sagt sie und lacht.

Pfandleihhaus in Nürnberg: Mann verpfändet Ehering um Tankrechnung zu zahlen

Was Pam ebenfalls im Gedächtnis geblieben ist: „Wir hatten mal eine Situation, dass jemand einfach an der Tankstelle seinen Geldbeutel vergessen hatte und kurzerhand seinen Ehering beliehen hat, um den Sprit zu zahlen“, erzählt sie Merkur.de. „Natürlich kam der direkt am nächsten Tag wieder, um ihn abzuholen.“

Pam liebt ihren Job. „Für uns ist es toll, wenn man merkt, okay, ich hab den Leuten geholfen, eine Notsituation zu überbrücken und sie haben sich wieder aus der misslichen Lage herausziehen können.“ Ihre Kunden seien über die Hilfe oft sehr dankbar. In der Vorweihnachtszeit kämen viele ehemalige Kunden und brächten Geschenke wie Kuchen und Stollen vorbei. „Das gibt einem schon viel zurück.“ (tkip)

