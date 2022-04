Wenn der Landarzt in Rente geht: Bayerisches Dorf sucht über YouTube Nachfolger

Von: Thomas Eldersch

Landarzt Alfred Schuller geht in Rente. Jetzt sucht das ganze Dorf einen Nachfolger – mithilfe von YouTube-Videos. © Screenshots YouTube Kirchensittenbachbrauchteinendoktor

Auf dem Land machen immer mehr Arztpraxen dicht. Auch in Kirchensittenbach hört der Landarzt auf. Jetzt suchen sie auf kreativem Weg einen Nachfolger.

Kirchensittenbach – Dem Freistaat Bayern gehen die Landärzte aus. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Seit Jahren ist bekannt, dass viele Ärzte auf dem Land bereits kurz vor der Rente stehen oder inzwischen schon in Ruhestand gegangen sind. Nachfolger zu finden, ist nicht immer leicht. Nur wenige junge, frisch ausgebildete Ärzte zieht es aufs Land. Ein Problem, das auch Kirchensittenbach (Landkreis Nürnberger Land) hat. Hier wurde man jetzt kreativ bei der Suche nach einem neuen Doktor.

Kirchensittenbach sucht einen Doktor: YouTube-Videos sollen Nachfolger ködern

Ganze neun YouTube-Videos findet man bereits unter der eigens gegründeten Seite „Kirchensittenbachbrauchteinendoktor“. Das jüngste wenige Stunden alt, das älteste knapp einen Monat. In eben jenem spricht der scheidende Landarzt Alfred Schuller selbst. Der 65-Jährige will in Rente gehen, aber nicht ohne einen geeigneten Nachfolger oder Nachfolgerin zu finden. Mit einem befreundeten Fotografen hat er, laut BR, die Werbekampagne für sein Dorf gestartet. Schnell fanden sich Anhänger der Idee und weitere Videos kamen dazu.

Unter anderem haben der örtliche Theaterverein, der Metzger und auch der Bürgermeister bei der Aktion mitgemacht. Rathauschef Klaus Albrecht (Freie Wähler) hofft ebenfalls auf einen neuen Hausarzt für seine 2120 Bürger, verteilt auf 21 Ortsteile. „Wir brauchen dringend einen Doktor“, heißt in seinem etwa einminütigen Video. Mit dem alten Verkaufstrick der Tourismusbranche „Dort arbeiten, wo andere Urlaub machen“ will er potenzielle Nachfolger ködern.

Vor allem für ältere, nicht mehr ganz so mobile Patienten, sei ein Arzt am Ort Gold wert. „Da kann man schnell hin“, sagt der Kirchensittenbacher Hort Scheffel dem BR. Sollte kein Nachfolger gefunden werden, müssten die Patienten nach Hersbruck fahren. Das liegt etwa eine Viertelstunde von Kirchensittenbach entfernt. Eine andere Bürgerin, Lenka Courtenay, schätzt an Hausarzt Schuller vor allem sein Engagement. „Unser Doktor Schuller nimmt sich die Zeit für Hausbesuche, das ist viel wert.“

Kirchensittenbach sucht einen Doktor: Landarztquote kommt zu spät

Aber warum ist es so schwierig für viele ländliche Gemeinden, Ärzte zu finden? Häufig haben junge Mediziner keine Lust mehr, sich lebenslang an eine Praxis zu binden, vor allem, wenn sie weitab vom Schuss liegt. Auch die finanziellen Risiken spielen eine Rolle. Um Medizinstudenten dennoch den Weg aufs Land schmackhaft zu machen, gibt es seit 2020 die sogenannte Landarztquote in Bayern. Vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) heißt es dazu:

Mit der durch das Bayerische Land- und Amtsarztgesetz (BayLArztG) geschaffenen Landarztquote werden bis zu 5,8% aller an bayerischen Fakultäten pro Jahr zur Verfügung stehenden Medizinstudienplätze vorab für Studienbewerberinnen und – bewerber vergeben, die ein besonderes Interesse an der hausärztlichen Tätigkeit im ländlichen Raum bekunden. Dieses besondere Interesse wird durch die vertragliche Verpflichtung bekundet, sich nach Abschluss des Studiums als Facharzt für Allgemeinmedizin oder Facharzt für Innere Medizin in Bayern weiterzubilden und nach Erwerb des Facharzttitels in einem unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Gebiet in Bayern (= Bedarfsgebiet) für einen Zeitraum von zehn Jahren als niedergelassener oder angestellter Arzt oder Ärztin hausärztlich tätig zu sein.

Für Schuller ist das staatliche Programm aber kaum eine Hilfe. „Die kommen einfach zehn Jahre zu spät. Wenn die Landärzte dann irgendwann einmal mit dem Studium fertig sind, haben längst alle Praxen aufgegeben“, sagt er resigniert dem BR. (tel)

