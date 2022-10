Nach versuchter Vergewaltigung: Polizei sucht mit Phantombild nach Täter – und setzt Belohnung aus

Von: Tanja Kipke

Mit diesem Phantombild erhofft sich die Polizei Hinweise zu dem unbekannten Täter. © Polizei Mittelfranken

Er versuchte zwei Frauen in Mittelfranken zu vergewaltigen. Die Polizei veröffentlichte nun ein Phantombild des Täters. Zudem setzte sie eine Belohnung für Hinweise aus.

Allersberg – Die Taten ereigneten sich bereits Ende Juli in Allersberg (Landkreis Roth). In den frühen Morgenstunden des dortigen Kirchweihsonntags (31. Juli) hatte der unbekannte Täter gleich zweimal versucht, eine Frau zu vergewaltigen.

Gegen 3 Uhr im Bereich des Kirchweihplatzes sowie gegen 3.50 Uhr in der Brunnenstraße griff er jeweils eine Frau mit dem offensichtlichen Ziel an, diese zu vergewaltigen. Wie die Polizei mitteilt, gelang es den Frauen in beiden Fällen, den unbekannten Angreifer durch ihre Gegenwehr „in die Flucht zu schlagen.“

Unbekannter versuchte zwei Frauen zu vergewaltigen: Polizei sucht mit Phantombild

Die Kriminalpolizei Schwabach fahndet jetzt mit einem Phantombild nach dem bislang unbekannten Täter. Für sachdienliche Hinweise hat das Bayerische Landeskriminalamt zwischenzeitlich sogar eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro ausgelobt. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Circa 25 - 30 Jahre alt und circa 170 cm groß.

Kurze rot/rotblonde Haare, möglicherweise Sommersprossen.

Bekleidet war er mit einer kurzen Jeans und einem gestreiften T-Shirt, möglicherweise trug er eine schwarze Brille mit eckigem Brillengestell.

Die Kripo erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung. „Wer hielt sich zu den angegebenen Zeiten an einem der beiden Tatorte auf? Wer hat zu den angegebenen Zeiten an einem der beiden Tatorte verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer kennt den abgebildeten Mann oder kann Angaben zu dessen Aufenthaltsort machen? Wem ist im Bereich der Tatorte eine entsprechende Person aufgefallen?“

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0911) 21 12 33 33 rund um die Uhr entgegen, ein Hinweistelefon wurde extra für diesen Zweck geschaltet. (tkip)

