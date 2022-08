Nach Archäologen-Fund in Franken - Netz flippt aus: „Omg! Sie haben den Klappstuhl ausgegraben!“

Von: Katarina Amtmann

Der Klappstuhl ist 1400 Jahre alt. © -/BLfD/dpa/dpa-Bildfunk +++

Archäologen haben in Franken einen 1400 Jahre alten Klappstuhl entdeckt. Er befand sich im Grab einer Frau – mit weiteren Grabbeigaben.

Update vom 30. August: Archäologen haben in Mittelfranken einen 1400 Jahre alten Klappstuhl entdeckt (siehe Erstmeldung). Auf Twitter schlug die Meldung hohe Wellen. „Omg! Sie haben den Klappstuhl ausgegraben!“, schreibt jemand ironisch und bezieht sich damit auf den Film „Der Schuh des Manitu“. Die Westernkomödie von Michael Bully Herbig aus dem Jahr 2001 parodiert die Karl-May-Verfilmungen rund um Winnetou.

„Kaum geht‘s in der Welt um Winnetou, gräbt irgendwer n ollen Klappstuhl aus... Bulli? BULLIII?!“ ist ebenfalls zu lesen. „Kinder, ich fürchte die Shoshonen haben uns den Krieg erklärt“, nimmt eine weitere Person Bezug auf den Film. „Achtung, Achtung! Das ist keine Übung, die Franken haben den Klappstuhl ausgegraben“, amüsiert sich ein weiterer Twitterer.

„Absolute Seltenheit“: Archäologen finden 1400 Jahre alten Klappstuhl in Bayern

Erstmeldung vom 29. August: Steinsfeld – Heute als platzsparend geschätzt, einst ein Zeichen von Macht und Würde: Einen etwa 1400 Jahre alten Klappstuhl haben Archäologen nun in Mittelfranken entdeckt.

Sensationsfund in Mittelfranken: Klappstuhl aus dem Frühmittelalter

Es sei erst der zweite Fund eines eisernen Klappstuhls aus dem Frühmittelalter in Deutschland, wie das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege am Montag (29. August) mitteilt. Europaweit seien 29 Fundstellen von frühmittelalterlichen Gräbern mit Faltstühlen überliefert, davon seien nur sechs aus Eisen.

Das Grabungsteam hatte den Faltstuhl in Steinsfeld (Landkreis Ansbach) im August in einem Frauengrab entdeckt. Er stammt demnach aus der Zeit um 600 nach Christus (Frühmittelalter). Der in seinem gefalteten Zustand etwa 70 mal 45 Zentimeter große Stuhl war zu Füßen der Toten abgestellt worden.

„Absolute Seltenheit“: Archäologen finden 1400 Jahre alten Klappstuhl in Franken

„Dieser auf den ersten Blick so neuzeitlich wirkende Fund ist eine absolute Seltenheit und von höchstem kulturhistorischem Interesse, denn er gibt Einblick in die Grabausstattung herausgehobener Bevölkerungsschichten und in den frühen Gebrauch von Möbeln“, so Landesamt-Leiter Mathias Pfeil.

Eiserne und bronzene Klappstühle haben Menschen nach Angaben der Fachleute seit der Antike hergestellt. Sie waren ein bedeutendes Amtszeichen in der Gesellschaft und symbolisierten Macht, Autorität und Würde. Als Grabbeigaben tauchen sie dem Landesamt zufolge überwiegend in Frauengräbern auf.

Bayern: Archäologen finden 1400 Jahre alten Klappstuhl

In dem Frauengrab entdeckte das Grabungsteam außerdem das Skelett einer Frau, die nach erster Einschätzung etwa 40 bis 50 Jahre alt war. Die Tote trug um den Hals eine Kette aus bunten Glasperlen, am Gürtel befand sich außerdem ein Gehänge unter anderem aus Fibeln und einer großen Perle. Daneben legten die Fachleute ein Männergrab frei. Darin lag unter anderem ein Leibgurt mit Bronzeschnalle und eine komplette Waffenausstattung. (kam/dpa)

