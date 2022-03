Nürnberg Klassik Open Air 2022: Termin, Anfahrt, Corona-Regeln - alle Infos zum Event

Von: Elena Royer

Das Klassik Open Air 2018 in Nürnberg. (Archivbild) © IMAGO / Future Image

Musikfans zieht es jedes Jahr für das Klassik Open Air nach Nürnberg, in den dortigen Luitpoldhain. Alle Infos rund um das diesjährige Event im Überblick.

Klassik Open Air 2022 in Nürnberg : Konzerte dürfen trotz Corona stattfinden.

2022 in : Konzerte dürfen trotz Corona stattfinden. Die Geschichte hinter den Klassik-Konzerten und dem Veranstaltungsort Luitpoldhain .

. Alles zu den Konzerten, Anfahrt, Besucherzahl und was sonst noch wichtig ist.

Nürnberg - Jedes Jahr kommen Klassikliebhaber und solche, die es werden wollen, nach Nürnberg. Denn seit dem Jahr 2000 findet in der Frankenmetropole immer im Sommer im Luitpoldhain das Nürnberg Klassik Open Air statt. Durch „Europas grünsten und größten Konzertsaal“, wie die Veranstalter das Open Air nennen, schallen dann klassische Musikstücke und tosender Applaus. Es ist neben Rock im Park, wohl das bekannteste Festival der Region.

Klassik Open Air 2022: Nach Corona Zwangspause wieder Comeback - mit Regeln?

2020 und auch 2021 konnte das Klassik Open Air wie so viele andere Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Wie die Veranstalter auf ihrer Internetseite bekannt gaben, wollten sie 2021 anfangs noch für etwa 8000 Zuhörern ein Open Air ermöglichen. Dieses Vorhaben war mit reservierten Picknickflächen und umfangreichem Hygienekonzept geplant und hätte ein „wundervolles Zeichen für die Kulturlandschaft“ sein sollen.

Ob es dieses Jahr Corona-Beschränkungen gibt, bleibt abzuwarten. Möglich wären beispielsweise Zutrittsbeschränkungen wie 2G (geimpft oder genesen) oder 3G (geimpft, genesen oder getestet). Stattfinden scheinen die Konzerte 2022 aber auf jeden Fall. Folgende Termine sind für 2022 geplant:

Sonntag (24. Juli), um 11 Uhr, das Familienkonzert

Sonntag (24. Juli), um 20 Uhr, das Konzert der Staatsphilharmonie Nürnberg

Nürnberg Samstag (6. August), um 20 Uhr, das Konzert der Nürnberger Symphoniker

Klassik Open Air Nürnberg: Europas größter und grünster Konzertsaal seit 2000

Im Jahr 2000 feierte Nürnberg sein 950-jähriges Bestehen. Während dieser Feierlichkeiten gab es drei kostenlose Freiluftkonzerte im Luitpoldhain, bei denen die beiden großen Orchester der Stadt, die Staatsphilharmonie Nürnberg und die Nürnberger Symphoniker, auftraten. Die Idee hinter diesen Konzerten war es, dass Nürnbergs Bürger in ungezwungener Atmosphäre „ihre“ Orchester kennenlernen konnten. Das Open Air erfreute sich schon im ersten Jahr so großer Beliebtheit, dass es seit da an jährlich stattfindet. Als Vorbilder dienen ähnliche Konzerte auf der ganzen Welt, wie zum Beispiel die „Proms in the Park“ im Londoner Hyde Park.

Jeder ist eingeladen: Das Besondere am Klassik Open Air in Nürnberg ist, dass es nicht nur was für echte Musik-Kenner und leidenschaftliche Klassik-Hörer ist. Hier ist jeder eingeladen, egal ob jung oder alt. Egal, ob er Ahnung von Musik hat, oder nicht. Beim gemütlichen Lauschen vor der großen Bühne sind alle Menschen gleichermaßen angesprochen. Viele, die seit Jahren kommen, machen es sich auf ihren Liegestühlen mit mitgebrachtem Essen und Getränken gemütlich und genießen eine gute Zeit mit Freunden.

Besucher beim Klassik Open Air picknicken im Luitpoldhain. © IMAGO / imagebroker

Luitpoldhain für das Klassik Open Air: Ehemaliges NS-Gelände

Geschichtsträchtiger Veranstaltungsort: Der Luitpoldhain. Anfänglich war er nicht für Massenveranstaltungen gedacht. Dass das Klassik Open Air hier stattfinden soll, wurde kritisch gesehen, was mit der Geschichte des Geländes zu tun hat. Denn die Nationalsozialisten nutzten diesen Ort für Propagandaveranstaltungen.

Doch den Luitpoldhain gibt es schon länger. 1906 richtete Nürnberg dort die Landesgewerbeausstellung aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg fanden hier bis zum Jahr 2000 bis auf einen Abschlussgottesdienst des evangelischen Kirchentags keine Großveranstaltungen mehr statt. Mittlerweile konnte der Luitpoldhain aber durch das jährlich stattfindende Open Air den Mantel der dunkeln Vergangenheit ablegen.

Anfahrt Nürnberg Klassik Open Air

Anfahrt: Zum Klassik Open Air kommt man am besten öffentlich oder mit dem Fahrrad. Für die Anreise sollte genügend Zeit eingeplant werden. Öffentliche Verkehrsmittel, wie die Linie 2 der S-Bahn, Linie 6 oder 8 der Tram und die Busse der Linie 36, 45, 55 und 65 fahren zum Veranstaltungsgelände. Neben kostenpflichtigen Parkplätzen auf der „Großen Straße“ und in begrenzter Anzahl an der Meistersingerhalle gibt es kostenfreie Fahrradparkplätze an der Straße „An der Ehrenhalle“ und am „Palazzo-Parkplatz“ in der Bayernstraße unterhalb des Kurt-Klutentreter-Stegs. Auf dem Parkplatz der Meistersingerhalle gibt es Parkplätze für Menschen mit Behinderung.

Das Klassik Open Air in Nürnberg am Abend: Eine magische Atmosphäre. © IMAGO / imagebroker

Nürnberg Klassik Open Air 2022: Was sonst noch wichtig ist

Der Eintritt für alle Konzerte ist frei.

Die Konzerte werden vom Bayerischen Fernsehen aufgezeichnet und ausgestrahlt.

Auf dem Gelände werden Essen und Getränke verkauft, aber man kann sich auch selbst versorgen.

Toiletten (auch behindertengerechte) sind ebenfalls auf dem Gelände vorhanden.

Veranstalter sind das Projektbüro im Kulturreferat der Stadt Nürnberg zusammen mit dem Staatstheater Nürnberg und den Nürnberger Symphonikern.

Klassik Open Air in Nürnberg: Über 100.000 Besucher jedes Jahr

Heute erfreut sich das Klassik Open Air größter Beliebtheit, nicht nur bei den Einheimischen. Rund 160.000 Besucher sind es, die jährlich im Luitpoldhain ihre Picknickdecken ausbreiten oder Klappstühle aufstellen, denn als „Konzertsaal“ dient die große Rasenfläche vor der Bühne. Insgesamt drei Konzerte geben die Staatsphilharmonie Nürnberg und die Nürnberger Symphoniker. Eines davon ist speziell auf ein jüngeres Publikum ausgelegt: Beim Familienkonzert sollen auch Kinder an klassische Musik herangeführt werden. Die Atmosphäre dort ist einzigartig - besonders am Abend, wenn es dämmert und die lauschenden Gäste tausende von Wunderkerzen schwenken.