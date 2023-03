„Kleiner Casper, was musstest du nur erleben?“ - Tierheim sucht Zuhause für kleinen Hund

Von: Katarina Amtmann

Casper sucht ein neues Zuhause. © Tierheim Nürnberg

Casper wurde ausgesetzt oder abgeschoben und landete schließlich im Nürnberger Tierheim. Dort wird nun ein neues Zuhause für den Hund gesucht.

Nürnberg - „Ausgesetzt oder abgeschoben - mit gerade mal fünf Monaten. Kleiner Casper, was musstet du nur erleben?“, fragt das Tierheim Nürnberg in einem Facebook-Post.

Name Casper Rasse Mix klein Geschlecht männlich Alter 6 Monate Kastriert nein Im Tierheim seit 27. Februar 2023

„Mit Hilfe seiner Zähne um sein Leben gekämpft“: Hund Casper landet im Tierheim Nürnberg

Pflegerin Tina berichtet in dem Beitrag, dass Casper angeblich am 25. Februar am Aufseßplatz in Nürnberg gefunden wurde. Vermutliche habe man ihn als Familienhund angeschafft, was wohl nicht so funktioniert habe wie gewünscht. „Als der kleine Mann ins Tierheim gekommen ist, hat er uns ganz deutlich gezeigt, was er von fremden Menschen hält und hat mit Hilfe seiner Zähne um sein Leben gekämpft, dass ihm bloß kein Fremder zu nahe kommt“, heißt es in dem Post weiter.

Die Pflegerin habe ihn dann zur Pflege mit nach Hause genommen. Mittlerweile lebe der Vierbeiner gut mit Hunden und Katzen zusammen. Im Idealfall lebe in Caspers neuem Zuhause bereits ein souveräner Ersthund. Dies sei aber keine Bedingung. „Casper ist fast stubenrein und fährt Tag für Tag besser im Auto mit. Alleine bleiben muss weiter geübt werden“, heißt es.

„Kann auch mal rotzfrech werden“ - Wer gibt Hund Casper ein neues Zuhause?

Der kleine Hund sollte ländlich oder am Stadtrand wohnen, da ihn zu viele Umweltreize überforden. An eine mögliche neue Familie gerichtet, schreibt das Tierheim auf Facbeook: „Bitte seid euch bewusst, dass Casper euch erst mal nicht schwanzwedelnd begrüßen wird, da er aufgrund seiner Vergangenheit fremde Menschen erst mal verbellt. Vor allem bei Männern ist er sehr unsicher. Man sollte wissen, dass man ihn nicht bedrängt, aus Angst würde er auch beißen.“ Mit etwas Zeit und Geduld taue der Hund aber schnell auf „und kann auch mal rotzfrech werden.“

Casper benötigt eine klare, konsequente und liebevolle Erziehung. Kinder sollten machbar sein, so das Tierheim. Die bisherige Erfahrung in diesem Bereich sei gut gewesen. „Er sucht Besitzer, die ihm zeigen das nicht alle Menschen böse sind und ihm ein Zuhause für immer geben.“ Wer Casper bei sich aufnehmen möchte, kann sich über den Interessentenbogen des Nürnberger Tierheims melden.

„Schön, dass es euch gibt“: Bewunderung für Nürnberger Tierheim

„Schön, dass es Euch gibt. Dankeschön für eure Liebe und Arbeit“, findet eine Frau in den Kommentaren warme Worte für das Tierheim. „Solche Geschichten brechen mein Herz. Leider kann man nicht alle aufnehmen. Ich wünsche dem kleinen Mann ein liebevolles Zuhause“, schreibt eine weitere Person. Der Facebook-Beitrag wurde bereits über 250 Mal geteilt. Viele wünschen dem Vierbeiner ein schönes, neues Zuhause - so wie bei Hundeopa Jack, der mit 16 Jahren eine Familie gefunden hat. Balu, der aus schlechter Haltung ins Tierheim kam, hofft ebenfalls auf ein neues Zuhause. (kam)

