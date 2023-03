Trotz Klima- und Energiekrise: Stadt Nürnberg hält an Norisring-Rennen fest – „Nicht mehr zeitgemäß“

Von: Miriam Haberhauer

Nürnberg hält am Norisring fest, einige Mitglieder des Stadtrats fordern eine Abschaffung. Motorsport und Umweltschutz ließe sich 2023 nicht miteinander vereinbaren.

Nürnberg – Alljährlich lockt traditionsreiche Norisring-Rennen hunderttausende Besucher nach Nürnberg. Zuletzt stand die Veranstaltung angesichts der aktuellen Energie- und Klimakrise wiederholt in der Kritik, der Veranstalter verweist auf zahlreiche Maßnahmen zum Umweltschutz.

Norisring-Rennen in Nürnberg: Trotz Klima- und Energiekrise hält Stadt an Tradition fest

Bereits im Juni 2022 hatte die LINKE LISTE Nürnberg den Antrag gestellt, das Norisring-Rennen abzusagen und auch für die kommenden Jahre keine Genehmigung der Veranstaltung mehr zu erteilen. In der damals veröffentlichen Mitteilung hieß es, die Stadt Nürnberg hätte so die Gelegenheit, ein Zeichen „gegen eine Veranstaltung, die für Lärmbelästigung, klimaschädliche Abgasemission und eine Technologie von gestern steht“ zu setzen.

Marion Padua, Stadträtin der LINKEN LISTE und Initiatorin des Antrags, hält auch in diesem Jahr an einem Ende des DTM-Rennens fest: „Angesichts der Klima- und Energiekrise ist eine Genehmigung des Norisring-Rennens durch die Stadt Nürnberg nicht mehr verantwortbar und soll im Juli 2023 und zukünftig nicht mehr stattfinden“, sagte Padua zu Merkur.de. Oberbürgermeister Marcus König (CSU) bezeichnete das Rennen allerdings als „Aushängeschild“ der Stadt Nürnberg, wie der BR berichtete – Eine Abschaffung käme für ihn daher nicht infrage.

„Leuchtturmprojekt für nachhaltigen Motorsport“ – Veranstalter bemüht sich um Umweltschutz

Vonseiten des Veranstalters MotorSportClub (MSC) Nürnberg heißt es, man bemühe sich, wie bereits in den vergangenen Jahren, um Umweltschutz und bezeichnet das Norisring-Rennen auf seiner Webseite als „Leuchtturmprojekt für nachhaltigen Motorsport“. Bislang gäbe es bereits zahlreiche Maßnahmen, welche das Rennen nachhaltiger machen sollen.

So berechtigt beispielsweise das Eintrittsticket die rund 135.000 erwarteten Besucher gleichzeitig zur kostenlosen Nutzung des ÖPNV in Nürnberg. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn werden zudem Sonderzüge zur Verfügung gestellt, um eine „umweltschonende Abreise“ zu ermöglichen, so der Veranstalter.

Auch dieses Jahr werden Hundertausende Besucher zum Norisring-Rennen erwartet © IMAGO/Max Krause

Der Umwelt zuliebe: Verzicht auf Papier und Einweg-Behälter

Darüber hinaus sollen Speisen und Getränke nur in wiederverwendbaren Behältern ausgegeben und auf Papier vollständig verzichtet werden. Zudem sollen die Schallemissionen während der gesamten Veranstaltung über kontrolliert werden. Bei der Stromversorgung wolle der MSC vollständig auf regionalen Ökostrom setzen, zudem sollen dieselbetriebenen Stromgeneratoren ab dem kommenden Jahr verboten werden, so der Veranstalter. Langfristig wolle man schrittweise noch mehr CO₂-Neutralität erreichen, beispielsweise durch die Verwendung umweltfreundlicherer Kraftstoffe.

„Kontroverse Diskussion“ - Nürnberg wird wohl auch weiterhin an Norisring-Rennen festhalten

Die Stadt Nürnberg wird wohl trotz kritischer Stimmen auch weiterhin am Rennen festhalten. In einer Sitzung des Ausschusses für Recht und Wirtschaft am 08. März sprach sich – nach einer „kontroversen Diskussion“ – eine Mehrheit aus SPD und CSU für die Durchführung des Rennens aus. In der Debatte wurden auch die Bemühungen des Veranstalters für mehr Klimaschutz lobend erwähnt, jedoch könnten diese die eigentliche Problematik nicht aus der Welt schaffen, meint Maik Pflaum, Grünen-Stadtrat und Vorsitzender des Umweltausschusses zu Merkur.de: „Im Kern blieb die Frage, ob ein Autorennen zeitgemäß und vermittelbar ist.“

In den Augen des Grünen-Politikers versäumt die Stadt Nürnberg mit der Durchführung des Rennens ihre „Vorbild- und Bildungsfunktion.“ Weiter erklärt Pflaum: „Von ihr sollte zum schonenden Umgang mit Ressourcen und zum Verzicht auf unsinnige Mobilität aufgerufen und dies auch gelebt werden. An vielen Stellen macht die Stadt dies schon sehr gut, aber beim Norisring-Rennen noch gar nicht.“

„Nicht (mehr) zeitgemäß“ - Grünen-Politiker kritisiert DTM-Großveranstaltung

Aus Sicht des Grünen-Politikers sei das Rennen angesichts der aktuellen Krisen ein falsches Zeichen: „Es verleitet dazu zu glauben, dass die Lage doch nicht zu ernst ist, weil aus „Spaß“ 60.000 Tonnen CO2 freigesetzt und Tausende Liter Sprit verbrannt werden dürfen. Und es bewirbt das Fahren mit dem Auto als etwas Normales und Angemessenes. Wobei wir alle doch dringend auf den ÖPNV und das Fahrrad umsteigen müssen. Pflaums Fazit ist daher eindeutig: „Autorennen sind im Jahr 2023 nicht (mehr) zeitgemäß.“. (mlh)

