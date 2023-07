Klima-Protest in Nürnberg: Aktivisten kleben sich auf Frankenschnellweg fest – Behinderungen im Berufsverkehr

Von: Katarina Amtmann

In ganz Deutschland haben Klima-Aktivisten der Letzten Generation Protestaktionen angekündigt. Auch München und Nürnberg sind betroffen.

Nürnberg - Klimaaktivisten haben für ganz Deutschland am Freitag, 14. Juli, Protestaktionen angekündigt. Am Morgen klebte sich die Letzte Generation unter anderem am Münchner Stachus fest. Auch in Nürnberg behindern sie derzeit den Verkehr.

In Nürnberg haben sich Klimaaktivisten festgeklebt. © vifogra / Besold

Klima-Protest in Nürnberg: Aktivisten kleben sich auf Frankenschnellweg fest

Mehrere Klimaaktivisten klebten sich auf dem Frankenschnellweg auf Höhe der Rothenburger Straße fest. Auch in der Stadt selbst gibt es laut Vifogra eine Klebeaktion. Es kam zu massiven Rückstauungen im Berufsverkehr. „Auf Grund eines Polizeieinsatzes an der Kreuzung Frankenschnellweg / Rothenburger Straße in Nürnberg kommt es in Fahrtrichtung Hafen derzeit zu Behinderungen im Straßenverkehr. Bitte umfahrt diesen Bereich weiträumig“, schrieb die Polizei Mittelfranken kurz nach acht Uhr auf Twitter.

Die Beamten reagierten schnell und begann damit, die Personen vom Asphalt abzulösen. Weitere Informationen folgen. (kam)

