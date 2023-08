Deutschlands Airports im Sicherheitscheck: Ein bayerischer Flughafen ganz vorne, einer sackt kräftig ab

Von: Leyla Yildiz

Teilen

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat deutsche Flughäfen auf ihre Sicherheit überprüft. Ein bayerischer Airport liegt dabei ganz vorne.

München - Der Flughafen München ist nach Frankfurt der zweitgrößte Airport in Deutschland. Zahlreiche Auszeichnungen bekam er schon - unter anderem als bester Flughafen in Mitteleuropa, erster Fünf-Sterne-Flughafen und Airport mit dem besten Personal in Europa. Und er kann sich auch als sicherster Flughafen in Deutschland bezeichnen. Die Auszeichnung geht aus dem Flughafen-Check der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hervor.

Grundlage dieses Checks waren unter anderem drei Kriterien - die Runway Incursion, Runway Excursion und Taxi Occurences. Also ob ein stabiler und präziser Anflug möglich ist, das Abkommen von der Landebahn verhindert werden kann und es die Möglichkeit zu einem vertikalem und horizontalen Anflug gibt. Diese drei Faktoren sind für die Arbeit der Piloten sehr wichtig.

Wie stabil und wie präzise die Landebahn eines Flughafens angesteuert werden kann, war unter anderem Gegenstand des Sicherheitschecks der Vereinigung Cockpit. © Arnulf Hettrich/Imago/Symbolbild

Sicherheit von deutschen Flughäfen: Münchner Airport liegt auf Platz eins

Dem Check zufolge liegt München mit der Note 1,6 auf Platz eins, dicht darauf folgt Leipzig mit 1,7 und Stuttgart auf dem dritten Rang mit ebenfalls 1,7. Doch in den Top 10 kommt kein weiterer bayerischer Flughafen mehr vor. Der zweitgrößte Airport im Freistaat, der Albrecht-Dürer-Flughafen in Nürnberg, landet auf den hinteren Rängen.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Flughafen Bewertung München 1,6 Leipzig 1,7 Stuttgart 1,7 Bremen 1,8 Erfurt 1,8 Köln-Bonn 1,8 Kassel-Calden 1,9 Frankfurt-Hahn 2,0 Münster/Osnabrück 2,0 Karlsruhe/Baden-Baden 2,0 Dresden 2,0 Berlin 2,1 Düsseldorf 2,2 Frankfurt 2,2 Nürnberg 2,3 Paderborn 2,3 Sylt Westerland 2,3 Dortmund 2,3 Rostock-Laage 2,4 Hamburg 2,4 Hannover 2,4 Memmingen 2,6 Friedrichshafen 2,6 Usedom-Heringsdorf 2,6 Saarbrücken 2,7 Lübeck 2,8 Mannheim 2,9 Weeze 2,9

Laut der Vereinigung Cockpit rutschte der Airport von 1,8 auf 2,3 deutlich ab. Grund hierfür sei „die Nicht-Einladung der VC in das Local Runway Safety-Team als neutrale Vertretende der Pilotenschaft“. Der dritte Flughafen Bayerns, in Memmingen, hat sogar eine noch schlechtere Bewertung von 2,6.

Allerdings gilt damit zu betonen, dass die Flughäfen nicht unsicher für den Flugverkehr im allgemeinen sind. Alle Airports erfüllen die Kriterien für einen sicheren Flugverkehr. „Wir konnten generell beobachten, dass das technische Sicherheitsniveau konstant hoch bleibt und stetig verbessert wird“, heißt es von Seiten der Pilotengewerkschaft. (ly)

Am Flughafen München erlebten Passagiere eines Ferienfliegers einen Hitze-Horror.

Egal ob Meer oder Stadt: 11 schöne Ziele, die sich vom Flughafen Nürnberg aus anfliegen lassen Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.