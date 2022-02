Doppelmord von Kusel: Bayerns Polizisten trauern um erschossene Kollegen - „Müssen Vorsicht walten lassen“

Von: Elena Royer

Innenminister Joachim Herrmann (5.v.l.) nimmt an einer Schweigeminute für die getöteten Polizisten in Erlangen teil. © Daniel Löb/dpa

Nach dem Mord an zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz haben am Freitag bayern- und deutschlandweit Polizisten ihrer erschossenen Kollegen gedacht.

Erlangen/Kusel - Am heutige Freitag (4. Februar) haben Polizisten in ganz Bayern mit einer Schweigeminute ihrer beiden erschossenen Kollegen gedacht. Am vergangenen Montag waren eine 24-jährige Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Oberkommissar bei einer Verkehrskontrolle bei Kusel in der Pfalz erschossen worden.

Doppelmord von Kusel: Bayerns Polizisten trauern um erschossene Kollegen

Auch die Polizei in Erlangen legte eine Schweigeminute für die erschossenen Polizisten ein. Um 10 Uhr wurde gemeinsam vor dem Gebäude innegehalten, berichtet der stellvertretende Dienststellenleiter in Erlangen, Polizeioberrat Matthias Riedel. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) nahm ebenfalls an der Gedenkfeier teil. Der brutale Mord habe auch die bayerische Polizei schwer erschüttert, teilte das bayerische Innenministerium mit. In München, Coburg und an vielen anderen Polizeistandorten gab es parallel Schweigeminuten.

„In stillem Gedenken an die beiden Opfer, ihre Angehörigen, Freunde und Kollegen“, schrieb etwa das Polizeipräsidium Mittelfranken auf Twitter.

Polizistenmord von Kusel setzt Trauer und Entsetzen in Erlangen frei

„Auch wenn wir nicht unmittelbar von dem Vorfall in Kusel betroffen sind, setzt das bei uns natürlich Trauer und Entsetzen frei“, sagt Polizeioberrat Matthias Riedel im Gespräch mit Merkur.de. „Wir haben auch viele junge Kollegen, die im selben Alter sind, im Streifendienst.“ Es sei schockierend, dass der Polizeiberuf solche Gefahren birgt.

Morde von Kusel: Sensibilität bei der Polizei Erlangen ist erhöht

Durch die schrecklich Tat in Kusel ist die Sensibilität bei der Polizei nochmals höher. „Unsere Aus- und Fortbildung ist ohnehin auf ein hohes Gefahrenbewusstsein ausgelegt“, erklärt Riedel. Trotzdem zeigt der aktuelle Fall aus der Pfalz: „Wir müssen uns taktisch aufstellen und Vorsicht walten lassen - insbesondere bei nächtlichen Kontrollen.“

Polizistenmord in der Pfalz: Solche Vorfälle werden im Training immer wieder thematisiert

Solche und ähnlich Vorfälle werden auch immer im Einsatztraining thematisiert, so Riedel. „Wir haben in den letzten Jahren einen Zuwachs an Ausrüstung bekommen und tun, was möglich ist - doch neben den ganzen Bemühungen gehört auch Glück dazu.“ Denn: „Aus der Ferne ist kein Fehlverhalten der Polizisten in Rheinland-Pfalz festzustellen“, so Riedel. Ein Restrisiko bei Einsätzen bleibe also immer bestehen.

Um den Kollegen nach der schrecklichen Tat von Kusel mögliche Ängste zu nehmen, gibt es bei der Polizei in Erlangen die Möglichkeit für Gespräche. „Wir haben immer ein offenes Ohr, sollte Gesprächsbedarf sein“, sagt Riedel. (oy mit dpa)