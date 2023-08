Geologin macht Sensations-Fund in der Fränkischen Schweiz – Entdeckung lässt Wissenschaftler rätseln

Von: Sabrina Proske

Eine Geologin macht zufällig einen bahnbrechenden Fund in einer Tongrube in der Fränkischen Schweiz. Das seltene Mineral gibt Aufschluss in der Klimaforschung.

Erlangen – Eigentlich wollte Masterstudentin Anna Merkel an jenem Tag nur nach Proben suchen, die die klimatische Erwärmung in der Fränkischen Schweiz im Zeitalter des Jura zeigt. „Zu dieser Zeit gab es ein sehr interessantes globales Event, was mit dem heutigen Klimawandel gleichzusetzen ist. Die Proben sollten zeigen, wie damals und heute zusammenhängen.“ erklärt Merkel im Gespräch mit Merkur.de. Per Zufall findet sie dann jedoch einen Beleg dafür, dass es in Franken während des Jura kälter gewesen sein muss, als bisher angenommen.

Die Geologin Anna Merkel in ihrem Labor an der Uni Erlangen. © Anna Merkel

„Ich wusste: da muss damals was passiert sein“

Ausgestattet mit einem Zollstock und einer Schaufel entnahm sie dem Boden alle 40 bis 50 cm eine Probe. „Das Leben in den oberen Erdschichten hat gebrummt. Überall waren Planktons. Doch dann hat es abrupt aufgehört. Ich wusste also: da muss damals was passiert sein.“ Die Studentin nimmt von dieser Erdschicht drei Proben mit ins Labor. „Das war wirklich total zufällig. Es hätte jeder Erdhaufen sein können“, erzählt sie.

Anna Merkel fertigt im Labor einen Dünnschliff des Kristalls an © Anna Merkel

Anna Merkel schneidet die Erdproben auf und entdeckt beim genaueren Hinschauen unter dem Mikroskop einen Kristall, der ganz anders aussah wie erwartet. „Als ich die Proben unter dem Mikroskop angeschaut habe, war ich erstmal verwirrt, irgendwie sah das komisch aus“.

Bahnbrechender Fund für die Wissenschaft

Merkel zeigt den Fund ihrem Betreuer an der Universität Erlangen und sie vergleichen die Gesteinsstruktur mit anderen Mineralien aus einer riesigen Datenbank. Es entpuppt sich als Glendonit. Das ursprüngliche Mineral heißt Ikait, benannt nach dem Fjord in Grönland, wo es zum ersten Mal gefunden worden war. „Das ist ein Mineral, was eigentlich nur bei niedrigen Temperaturen zwischen -2 und +7 Grad Celsius entsteht“, erklärt sie. Franken hat sich vor über 200 Millionen Jahren auf circa 40 Grad Nord befunden, also auf der Höhe, wo heute Italien liegt. „Das ist für die Region also wirklich eher untypisch.“

Franken lag damals unter Wasser - Europa glich kleinen Inselchen

Mit diesem Fund revolutioniert die Geologin die aktuelle Klimaforschung und stellt einiges auf den Kopf. Denn: Was man über die Zeit von vor rund 180 Millionen Jahren bisher wusste, war, dass Europa vorrangig unter Wasser lag und von kleinen Inseln durchsetzt war. Demnach flossen durch Franken Meeresströme. Merkel geht nun davon aus, dass kalte Meeresströmungen in den Bereichen, die damals unter Wasser lagen, die Bildung von Glendonit ermöglichten. Die Wissenschaft muss sich also von einem Franken unter Palmen mit tropischem Klima verabschieden. „Franken als Gletscher kommt aber auch nicht ganz hin“, witzelt Merkel im Gespräch mit Merkur.de.

Merkel möchte nach weiteren Glendoniten in Europa suchen

Schnell wird der angehenden Geologin klar, wie bahnbrechend ihr Fund für die Wissenschaft ist. „Wir sind das südlichste Vorkommen. Bisher wurden eher im Norden Glendoniten gefunden. Das ist unglaublich.“ berichtet sie. Merkel hofft nun auf weitere Funde. „Wir suchen nun in den gleichen Breitengraden in Europa nach weiterem Gestein.“ In einem groß angelegten Projekt möchte sie versuchen, die komplette Meeresströmung des Jura-Meeres in Europa zu rekonstruieren.

Franken scheint sich für spektakuläre Funde zu eignen. Erst neulich meldeten Forscher einen Fund aus der Bronzezeit nahe Nürnberg. Damit konnten sie das Rätsel um den berühmten Goldhut lösen.

