„Kam als Fundhund und wurde nie vermisst“: Zuhause für Duke gesucht - auch Laika wartet noch

Von: Katarina Amtmann

Laika (links) und Duke suchen ein Zuhause. Die Beiden sind derzeit im Nürnberger Tierheim. © Tierheim Nürnberg (Collage: Merkur.de)

Das Tierheim Nürnberg sucht ein Zuhause für Duke und Laika, getrennt voneinander. Laika kann nur außerhalb von Bayern vermittelt werden.

Nürnberg - Das Tierheim Nürnberg sucht weiter getrennt voneinander ein Zuhause für Herdenschutzhund-Mix Duke (4 Monate) und Staff-Mix Laika (1 Jahr). „Wir haben beide schon mal vorgestellt, leider waren bisher nicht die passenden Leute dabei“, heißt es zu einem neuen Facebook-Post.

Tierheim Nürnberg sucht Zuhause für Rassehund: „Erspart uns bitte die Diskussion“

Laika werde aufgrund ihrer Rasse nur außerhalb Bayerns vermittelt. „Schon mal vorab, wir haben uns die Rasseliste nicht ausgesucht und haben keinen Einfluss darauf, welche Rassen auf der Liste stehen. Wir als Tierheim müssen uns bei der Vermittlung an die gesetzlichen Vorgaben halten und haben leider keinerlei Einfluss darauf. Also bitte erspart uns die Diskussionen aufgrund der Liste“, so das Tierheim.

Diese Diskussionen seien zwar wichtig, sollten allerdings an den richtigen Stellen geführt werden, so die Forderung des Tierheims. „Unter diesem Beitrag wird es Laika allerdings wenig helfen“, heißt es. Laika wird als verschmust und sensibel beschrieben und kann auch „schon etwas vom Hunde 1x1“. Dies müsse man noch etwas ausbauen, „aber Laika möchte dem Menschen sehr gefallen.“ Mit größeren Kindern würde sie klarkommen und mit einem souveränen Ersthund hätte sie kein Problem. Ein Muss sei das aber nicht. Katzen sollten nicht im neuen Zuhause leben.

Name Laika Rasse Mischling Alter 1 Jahr Kastriert nein Im Tierheim seit 25. November 2022

Tierheim sucht Zuhause für Laika und Duke - „Kam als Fundhund und wurde nie vermisst“

Duke wird als verspielt, verschmust und sehr lebendig beschrieben. Er müsse noch alles vom Hunde 1x1 lernen. „Er kam als Fundhund zu uns und wurde nie vermisst“, so das Tierheim. Duke würde ebenfalls mit größeren Kindern klar kommen. Auch mit einem vorhandenen souveräneren Ersthund würde er klar kommen, aber auch dies ist kein Muss.

„Man muss sich bewusst sein, dass in Duke ein Herdenschutzhund steckt, er auch noch ein ganzes Stück wachsen wird und eine Aufgabe braucht, Hundeerfahrung wäre von Vorteil“, schreibt das Tierheim zu einem Video weiter. „Wenn ihr euch für Laika oder Duke interessiert, dann schickt uns gerne einen Interessentenbogen zu und die Kollegen melden sich dann bei euch.“ (kam)

Name Duke Rasse Mix Alter 4 Monate Kastriert nein Im Tierheim seit 19. Januar 2023

