Landtagswahl 2023 in Nürnberg und Mittelfranken: Stimmkreise, Parteien und Kandidaten

Von: Christian Einfeldt

Landtagswahl in Nürnberg und Mittelfranken: Bayern wählt am 8. Oktober 2023 seinen 19. Landtag. (Symbolbild) © Fabian Strauch/dpa und imagebroker/Imago

Am 8. Oktober 2023 ist Landtagswahl. Einen Überblick über die Stimmkreise und Direktkandidaten für die Region Nürnberg und Mittelfranken finden Sie hier.

Nürnberg – Wer über 18 Jahre alt ist, einen Erstwohnsitz in Bayern und eine deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, darf am 8. Oktober 2023 zwei Kreuze machen. Die Landtagswahl 2023 steht an. Auf dem Stimmzettel zur Wahl stehen Direktkandidaten mit der Erststimme, eine Partei mit dem zweiten Kreuz. Welche Spitzenkandidaten ziehen ins Münchner Maximilianeum? Welche Politiker und Parteien bilden die Regierungsgrundlage? Die Vorbereitungen auf den Wahlkampf 2023 haben begonnen. Merkur.de mit einem Überblick für die Region Mittelfranken und Nürnberg.

Landtagswahl 2023: Welche Stimmkreise gibt es in Nürnberg und Mittelfranken?

Das Stadtgebiet von Nürnberg ist in vier Stimmkreisen aufgeteilt, die Region Mittelfranken in acht. Warum die bayerische Staatsregierung diese Aufteilung in Stimmkreisen vorgenommen hat? Die Landtagswahl soll demokratisch bleiben, jeder Stimmkreis in etwa die gleiche Anzahl an potenziellen Wählerstimmen.

Alle Nürnberger Stimmkreise zur Landtagswahl 2023 :

: 501 Nürnberg-Nord

502 Nürnberg-Ost

503 Nürnberg-Süd

504 Nürnberg-West

Wie bereits vor fünf Jahren bestimmt der Ausgang der Wahl die Konstellation des bayerischen Landtages. Menschen aus der Region Nürnberg und Mittelfranken können dabei Einfluss auf politische Grundprinzipien nehmen. Welchen Schwerpunkt setzt die Landespolitik in Bezug auf Haushaltsausgaben? Welche spezifischen Gesetze gelten im Freistaat und welchen Ministerpräsidenten wählen eigentlich die Abgeordneten des bayerischen Landtages?

Alle Stimmenkreise in Mittelfranken :

: 505 Ansbach-Nord

Ansbach-Nord 506 Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen

Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen 507 Erlangen-Höchstadt

Erlangen-Höchstadt 508 Erlangen-Stadt

Erlangen-Stadt 509 Fürth

Fürth 510 Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land

Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land 511 Nürnberger Land

Nürnberger Land 512 Roth

Landtagswahl 2018: So hatte Nürnberg und Mittelfranken das letzte Mal gewählt

2018 hatten 71,4 % der wahlberechtigten mittelfränkischen Bevölkerung die Wahllokale ihres Stimmkreises aufgesucht oder per Briefwahl abgestimmt. Die Wahl fiel mit der Erststimme auf den Direktkandidaten, mit der zweiten Stimme auf die Partei. Dabei kam es in Nürnberg zur folgendem Wahlausgang:

CSU SPD Grüne FDP Die Linke Freie Wähler AFD Nbg-Nord: 29,9 % 14 % 25,8 % 5,9 % 7,5 % 4,1 % 7,8 % Nbg-Ost: 35,7 % 13,3 % 22,2 % 5,1 % 6,1 % 4,6 % 8,3 % Nbg-West: 35,5 % 15,3 % 16,8 % 4,2 % 7,4 % 3,9 % 11,7 % Nbg-Süd: 39,3 % 14,5 % 17,3 % 3,8 % 4,5 % 4,8 % 11,2 %

Die wichtigsten Informationen zur bayerischen Landtagswahl 2023 in der Übersicht: Wann ist die nächste Landtagswahl Bayern? Die nächste Landtagswahl in Bayern findet am 8. Oktober 2023 statt. Wie oft gibt es eine Landtagswahl? Deutschlandweit wird alle fünf Jahre ein neuer Landtag gewählt (Ausnahme: In Bremen findet die Landtagswahl alle vier Jahre statt). Wie funktioniert die Landtagswahl in Bayern? Bayerische Bürger wählen innerhalb ihres Stimmkreises einen Abgeordneten für den Landtag. Die Zweitstimme unterstützt die vom Wähler bevorzugte Partei. Welche Parteien treten zur Landtagswahl in Bayern an? Bei der letzten Landtagswahl 2018 in Bayern standen folgende Parteien zur Wahl: CSU, SPD, Grüne, Freie Wähler, FDP, Die Linke, AFD, Bayernpartei, Humanisten, ÖDP, Die Partei, Partei für Gesundheitsforschung, Tierschutzpartei und V-Partei³. Wie viele Landtagsabgeordneten hat Bayern? Der bayerische Landtag hat 180 Mitglieder.

Landtagswahl-Ergebnisse von Mittelfranken ins Verhältnis gesetzt: Wie sich der Landtag nach 2018 verändert hat

Die zweite Darstellung setzt die Wahlergebnisse aus Mittelfranken ins Verhältnis mit dem bayerischen Wahlausgang.

CSU SPD Grüne FDP Die Linke Freie Wähler AFD Bayern: 37,2 % 9,7 % 17,5 % 5,1 % 3,2 % 11,6 % 10,2 % Mittelfranken: 37,7\t% 11,9 % 18,6\t% 4,2 % 4,7 % 8,6 % 9,5 %

Nach der Landtagswahl 2018: Markus Söder wurde zum Ministerpräsidenten wieder gewählt

Die Landtagswahl teilte 2018 die Parteienlandschaft in Gewinner und Verlier auf. Zu den Gewinnern zählten die Grünen (+9 %), aber auch die AFD (10,2 %). Die CSU blieb im Bundesland die stärkste politische Partei – musste dennoch einen Verlust von 10,4 % im Vergleich zur vorherigen Wahl 2013 in Kauf nehmen.

Die selbsternannte „Heimatkoalition“ der CSU und Freien Wähler gilt seit Inkrafttretens des Koalitionsvertrag am 5. November 2018 als treibende Kraft bayerischer Lokalpolitik. Am 6. November 2018 ernannten 110 Landtagsabgeordnete (89 Gegenstimmen, drei Enthaltungen) Markus Söder zum bayerischen Ministerpräsidenten.

Direktkandidat: Welche Politiker bei der Landtagswahl 2023 in Nürnberg aufgestellt sind

Die CSU, Grünen, Freien Wähler SPD, AFD, FDP, Die Linken und die ÖDP haben sich entschieden. Folgende Politiker treten in Nürnberg und Mittelfranken als Direktkandidaten an:

Direktkandidaten für Nürnberg:

CSU: Thomas Pirner (Nord), Karl Freller (Süd/Schwabach), Markus Söder (Ost), Jochen Kohler (West)

SPD: Arif Tasdelen (Nord), Claudia Arabackyj (Süd/Schwabach), Aynur Kir (Ost), Michael Ziegler (West)

Grüne: Verena Osgyan (Nord) ,Sabine Weigand (Süd/Schwabach), Elmar Hayn (Ost), Ute Möller (West)

FDP: Jan Dunker (Nord), Eser Polat (Süd/Schwabach), Birgit Wegner (Ost), Ümit Sormaz (West)

Freie Wähler: Heinz Nether (Nord), Alexander Schmidt (Süd/Schwabach), Julia Hacker (Ost), Thomas Estrada (West)

Die Linke: Uwe Halla (Ost)

AFD: Klaus-Rudolf Krestel (Nord), Matthias Vogler (Süd/Schwabach), Roland Hübscher (Ost), Elena Roon (West)

Landtagswahl 2023: Das sind die Direktkandidaten für Mittelfranken

Direktkandidaten für Mittelfranken:

505 Ansbach-Nord:

CSU: Andreas Schalk

SPD: Kathrin Pollack

Grüne: Martin Stümpfig

FDP: Oliver Kremer

Freie Wähler: Bernhard Meyer

Die Linke: Johannes Besenecker

506 Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen:

CSU: Helmut Schnotz

SPD: Harald Dösel

Grüne: Bastian Seifert

FDP: Thomas Kestler

Freie Wähler: Wolfgang Hauber

Die Linke: Nadja Gschwendtner

AFD: Michael Kempf

507 Erlangen-Höchstadt:

CSU: Walter Nussel

SPD: Claudia Belzer

Grüne: Monika Tremel

FDP: Boulent Ekrem

Die Partei: Phillip Medina

Die Linke: Josephine Taucher

508 Erlangen-Stadt:

CSU: Joachim Herrmann

SPD: Philipp Dees

Grüne: Christian Zwanziger

FDP: Matthias Fischbach

Freie Wähler: Anette Würth-Hücking

Die Linke: Lukas Eitel

AfD: Joachim Schadel

509 Fürth:

CSU: Petra Guttenberger

SPD: Horst Arnold

Grüne: Barbara Fuchs

FDP: Gülden Hennemann

Freie Wähler: Fritz Ruf

AFD: Bastian Treuheit

510 Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land:

CSU: Werner Stieglitz

SPD: Harry Scheuenstuhl

Grüne: André Höftmann

FDP: Johannes Loesch

Freie Wähler: Gabi Schmidt

AfD: Anni Benedikt

511 Nürnberger Land:

CSU: Norbert Dünkel

SPD: Andrea Lipka

Grüne: Aaron Mühlendyck

FDP: Nicole Sandeck

Freie Wähler: Felix Locke

512 Roth:

CSU: Volker Bauer

SPD: Markus Mahl

Grüne: Martin Mändl

FDP: Alexander Hahn

Freie Wähler: Markus Würth

AFD: Ferdinand Mang

Bezirkswahl 2023: Bayerns Wahlkreise legen sich auf Bezirksräte fest

Zeitgleich zur Landtagswahl findet am 8. Oktober 2023 noch eine andere Wahl in Bayern statt: die Bezirkswahl. Der Freistaat ist in sieben Wahlkreisen aufgeteilt: Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken und Schwaben. Bürgerinnen und Bürger werden im Herbst vor die Wahl gestellt, die Bezirksräte ihrer Region mitzubestimmen. Wie bei der Landtagswahl geschieht das mit der Erst- und Zweitstimme. Die Erststimme geht auch hier an den Direktkandidaten, während die Zweitstimme für einen Listenbewerber bestimmt ist.

Alle Wahlkreise in Bayern :

: Oberbayern (31 Stimmkreise, 61 Landtagssitze)

Niederbayern (9 Stimmkreise, 18 Landtagssitze)

Oberpfalz (8 Stimmkreise, 16 Landtagssitze)

Oberfranken (8 Stimmkreise, 16 Landtagssitze)

Mittelfranken (12 Stimmkreise, 24 Landtagssitze)

Unterfranken (10 Stimmkreise, 19 Landtagssitze)

Schwaben (13 Stimmkreise, 26 Landtagssitze)

Berichterstattung auf Merkur.de/Bayern zur Landtagswahl 2023

Noch sind viele Fragen offen, Bürger mitunter unentschlossen und auch Fragen hinsichtlich Spitzenkandidaten und Parteien ungeklärt – zumindest öffentlich. Antworten auf diese und weitere Fragen könnte der Wahlkampf bringen. Auf Merkur.de/bayern sowie auf unserer Landtagswahl-Themenseite bekommen Sie alle Informationen, die sie dahingehend brauchen. Aktuelle Entwicklungen in der bayerischen Politik, News zur Landtagswahl und ab dem Abend des 8. Oktober 2023 nicht zuletzt die Wahlergebnisse: Merkur.de hält Sie in den kommenden Wochen und Monaten auf dem Laufenden.

