Unfall mit zwei Schulbussen und einem Auto: Schüler verletzt - 18-Jährige im Krankenhaus

Von: Katarina Amtmann

Zwei Personen wurden bei dem Unfall zwischen zwei Schulbussen und einem Auto verletzt. © Friedrich/Vifogra /dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Ein Schulbus fuhr auf einen anderen Bus auf, dieser kollidierte mit einem Auto. Zwei Verletzte sind die Bilanz eines Unfalls in Lauf an der Pegnitz.

Lauf an der Pegnitz - Am Mittwoch, 14. Dezember, hat sich in Lauf an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) ein Unfall mit zwei Schulbussen und einem Auto ereignet. Das teilte die Polizei mit.

Unfall mit zwei Schulbussen in Lauf an der Pegnitz

Demnach fuhr gegen 16.30 Uhr ein Schulbus, besetzt mit 15 Kindern, die Rudolfshofer Straße in Richtung Nürnberger Straße. Vor ihm wartete ein weiterer Schulbus. Dieser wollte in die vorfahrtsberechtigte Nürnberger Straße einfahren, musste allerdings verkehrsbedingt warten. In diesem Bus befanden sich 22 Kinder.

„Vermutlich aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse gelang es der 45-jährigen Fahrerin des hinteren Busses nicht mehr rechtzeitig zum Stehen zu kommen“, heißt es in der Pressemeldung der Polizei. Um eine Kollision mit dem vorderen Bus zu vermeiden, wich die Fahrerin nach links aus, touchierte den wartenden Bus aber trotzdem auf der linken Seite.

Schüler bei Busunfall leicht verletzt - 18-Jährige erleidet mittelschwere Verletzungen

„Hierbei ging eine Seitenscheibe des Busses zu Bruch und ein im Bus befindlicher 13-Jähriger erlitt leichte Verletzungen durch herumfliegende Glassplitter. Im weiteren Verlauf geriet der Bus in den vorfahrtsberechtigten Verkehr auf der Nürnberger Straße und kollidierte mit einem dort fahrenden, mit drei Personen besetzten VW Polo“, so die Polizei.

Anschließend kamen die Fahrzeuge im Bereich der Nürnberger Straße zum Stehen. Eine 18-Jährige im VW erlitt durch den Zusammenstoß mittelschwere Verletzungen. Sie und der 13-jährige Schüler wurden in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Nürnberger Straße musste für die Dauer von ca. 1,5 Stunden für den Verkehr gesperrt werden. (kam)

