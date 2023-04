Lauter Knall weckt in der Nacht zu Dienstag Anwohner in Fürth – Geldautomat gesprengt

Von: Kathrin Ostroga

In Fürth haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag, 25. April, einen Geldautomaten gesprengt. © Vifogra

In Fürth gab es in den Nachtstunden eine Explosion. Unbekannte haben einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Fürth – In der Nacht zu Dienstag (25. April) dürften einige Anwohner in Fürth von einem lauten Knall geweckt worden sein. Gegen 2.00 Uhr in der Früh haben Unbekannte in der Schwabacher Straße/ Fronmüllerstraße in Fürth einen Geldautomaten gesprengt. Das Gerät befindet sich in einem Container auf dem Parkplatz des Südstadtcenters, wie die Polizei in einer Mitteilung informiert.

Geldautomat in Fürth nachts gesprengt – Zeugen gesucht

Die Täter flüchteten nach der Sprengung mit einem SUV in Richtung Südwesttangente. Die Polizei geht aktuell von zwei Tatverdächtigen aus. Das Bayrische Landeskriminalamt ist in die Ermittlungen eingestiegen – auch der verwendete Sprengstoff wird untersucht.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, denen in den Nachtstunden verdächtige Personen in Fürth aufgefallen sind. Wer Informationen hat, kann sich beim Bayrischen Landeskriminalamt unter 089/ 12120 melden.

