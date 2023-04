Von „Layla“ bis zum „Sandmännchen“: Orgelspieler aus Bayern landet viralen Erfolg

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

Der Song „Layla“ erhielt von Alexander Uhl eine neue Version. Er spielte den Song auf der Kirchenorgel neu ein und landete damit einen viralen Erfolg auf TikTok.

Pleinfeld – Musik ist die Leidenschaft von Alexander Uhl. Besonders die Kirchenorgel hat es ihm angetan. Als Orgelspieler ist er für den Pfarrverband Pleinfeld (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) tätig und gleichzeitig ein Star auf TikTok. Uhl spielt Songs wie „Layla“, „99 Luftballons“ oder sogar das Lied vom „Sandmännchen“ auf der Kirchenorgel neu ein und erreicht damit auf seinem Channel „@derorganist“ regelmäßig Zehntausende Aufrufe.

Popmusik auf der Kirchenorgel: Interneterfolg nach einem Monat

Die Idee, bekannte Lieder auf der Kirchenorgel neu einzuspielen, hatte Alexander Uhl bereits vor 25 Jahren. Hin und wieder hat er in der Kirche Songs von Kernkraft 400 oder das Intro der „Gummibärenbande“ gespielt. Seine Kinder, die bereits TikTok nutzten, sorgten über Umwege dafür, dass er seine Versionen auch auf der Plattform hochlädt. „Wenn meine Kinder das können, kann ich das auch”, erzählt der Musiker gegenüber Merkur.de.

Seine Videos finden Anklang und sind „seit fünf Wochen am Explodieren.“ Vor rund einem Monat fing es damit an, dass die Aufrufzahlen seiner Videos auf TikTok in die Höhe geschossen sind und das besonders bei Fans von Musik der 90er Jahre. Uhl kann fast 17.000 Follower auf TikTok verzeichnen und mehrere Videos, die über 100.000 Aufrufe haben. Er hat mit seiner Kirchenorgel „jetzt eine Plattform gefunden, um die Menschen zu begeistern.“

Auf einer Kirchenorgel spielt Alexander Uhl bekannte Songs aus den 90er Jahren und veröffentlicht sie auf TikTok. © Alexander Uhl

Mit seinen Videos will der Musiker nicht nur seine Leidenschaft ausleben, sondern auch „andere Organisten ermutigen” ihre Musik zu veröffentlichen. Seine Videos produziert Uhl komplett selbst und beschreibt den Aufwand dafür als „erschreckend gering.“ Die Kirchenorgel ist sein Arbeitsinstrument und er dreht die Videos, wenn er kurz Zeit hat. Er trifft die Songauswahl spontan, stellt sein Handy auf und drückt auf „Aufnahme“. So fasst er den ganzen Arbeitsaufwand zusammen. Der Musiker selbst sieht da noch Verbesserungspotenzial. Dafür bräuchte er aber eine Agentur, die ihm bei der Produktion und Organisation seiner Auftritte hilft. Die ersten Konzertanfragen hat Uhl bereits erhalten.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Orgelmusik auf Festivals und Hochzeiten: Internationale Auftritte angefragt

Alexander Uhl plant bereits ein erstes digitales Live-Konzert in einer Kirche. Dafür trifft er sich am Donnerstag (13. April) mit einem Pfarrer in Pleinfeld. Der könnte Uhl das Konzert in der Kirche gegen eine Saalmiete ermöglichen, aber es bestehen noch keine konkreten Pläne, wie der Musiker beteuert. Für weitere Auftritte stehen bereits die ersten Anfragen parat. Der Organist wurde für Konzerte, Auftritte und sogar Hochzeiten angefragt – und das nicht nur in Deutschland. Ob Uhl diese Anfragen auch wahrnehmen wird, weiß er noch nicht.

Einen Traum will sich Uhl aber noch erfüllen und das wäre, mit seiner Kirchenorgel landesweit aufzutreten. Auch auf einem Technofestival aufzutreten, fände er „sehr cool“. Dafür bräuchte er aber eine Agentur, die ihm unter die Arme greift und die Organisation übernimmt.

„99 Prozent positiv“ – TikTok-Nutzer lieben den Kirchenorganisten

Seine Videos finden auf TikTok hohen Anklang. Fast 17.000 Follower und über 131.000 „Gefällt mir“-Angaben verzeichnet sein Online-Auftritt auf der Social-Media-Plattform. Laut eigenen Angaben ist das Feedback auf seine Videos zu „99 Prozent positiv.“ Selten findet sich Kritik oder ein schlechter Kommentar unter seinem Video wieder. Weiterhin freut er sich „die Königin der Instrumente“, wie Uhl die Kirchenorgel nennt, in die Moderne tragen zu können. Mit Neuinterpretationen von bekannten Songs aus den 90er Jahren. Fans dieser Generation sind auch seine Hauptzielgruppe.

„So hab ich sie noch nie gehört“ – Fan-Kommentare zur Orgelmusik

„Solche Musik und ich bin wieder jedes Wochenende in der Kirche.“

„Ich liebe Orgel, aber so hab ich sie noch nie gehört. Respekt.“

„Du bist mit Abstand der allerbeste Orgelspieler, den ich je gehört habe.“

„Ein mega Lied und das auf einer Orgel zu hören, richtig richtig mega.“

Der Musiker hat vor, täglich neue Videos zu veröffentlichen. Auch Theresa Pils landete vor kurzem einen viralen Erfolg auf YouTube. Die Sopranistin und approbierte Ärztin aus Passau sang in einer Sopranstimme den Ballermann-Hit „Geh mal Bier holen“. Das Video wurde mehr als 360.000 Mal aufgerufen.

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.