Lebensgefährlicher Sog: Stadt warnt vor „Ertrinkungsgefahr“ in fränkischem Weiher

Von: Tanja Kipke

Teilen

Die Stadt Erlangen verbietet jegliche Aktivitäten auf und im Wasser des Dechsendorfer Weihers. Momentan entsteht dort ein lebensgefährlicher Sog.

Erlangen – Im Sommer ist er ein beliebtes Ausflugsziel in Mittelfranken: Der Dechsendorfer Weiher. Es gibt Liegewiesen, einen Rundweg um den See, ein Segel- und ein Windsurfingclub. Auch im Herbst und Winter gehen am Weiher viele Menschen spazieren. Jetzt solle man sich allerdings besser fernhalten, die Stadt Erlangen warnt in einer Mitteilung vor den Gefahren.

Dechsendorfer Weiher: Stadt Erlangen erklärt Hintergrund der Gefahr

„Seit 25. Oktober ist jegliche Aktivität auf und im Wasser untersagt“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Erlangen von dieser Woche. Der Grund: Es bestehe „Ertrinkungsgefahr“. Der Dechsendorfer Weiher, im Norden des Erlanger Stadtteils Dechsendorf, werde derzeit abgelassen.

Im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel, im Herbst ein gefährlicher Sog. © Kai Foersterling/David Ebener/dpa (merkur.de-Collage)

„Dabei wird das gesamte Wasser über ein technisches Bauwerk abgezogen. Hierdurch entsteht ein Sog, der Menschen unter Wasser ziehen kann“, warnt die Stadt. Baden wird wohl aktuell im Weiher sowieso niemand mehr, die Temperaturen sind in den letzten Tagen auf 10 Grad gefallen. Aber auch beim Bootsfahren oder Stand-up-Paddle (SUP) kann der Sog lebensgefährlich werden. Die Stadt hat daher am Weiher entsprechende Schilder aufgestellt, die darauf aufmerksam machen.

Zahl der Badetote beim Stand-Up-Paddle in Bayern gestiegen

Seit einigen Jahren ist SUP ein Trend-Sport. In den letzten Jahren haben die Bade-Unfälle mit Stand-up-Paddelboards. Allein 2022 ertranken vier Personen beim SUP auf bayerischen Seen. „Es werden tendenziell immer mehr, weil es immer mehr Paddler gibt“, sagte Anfang September ein Sprecher der bayerischen Abteilung der Wasserrettungsorganisation DLRG. Besonders Nichtschwimmer und Senioren seien betroffen. Der DLRG erklärt, wie man die Sicherheit beim SUP ganz einfach erhöhen kann.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.