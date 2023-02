Tödliches Unglück: Mann fällt Baum - Begleiter (41) wird davon erfasst und stirbt

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Bei Baumfällarbeiten hat sich in Mittelfranken ein tödliches Unglück ereignet (Symbolbild). © IMAGO / imagebroker

Bei Baumfällarbeiten hat sich in Mittelfranken ein schlimmes Unglück ereignet. Ein 41-Jähriger wurde von dem gefällten Baum erfasst und starb.

Ansbach - Am Samstag, 25. Februar, hat sich in der Nähe von Lehrberg (Kreis Ansbach) ein tragisches Unglück bei Baumfällarbeiten ereignet. Das teilte die Polizei Mittelfranken in einer Pressemitteilung mit. Ein 41-jähriger Mann starb an seinen schweren Verletzungen.

Tödliches Unglück bei Baumfällarbeiten bei Lehrberg: 41-Jähriger stirbt

Der Mitteilung zufolge waren zwei Männer im Alter von 41 und 42 Jahren mit Baumfällarbeiten in einem Waldstück an der Staatsstraße 2255 bei Lehrberg beschäftigt. Der 42-Jährige fällte einen Baum, der dann aus noch ungeklärter Ursache beim Aufprall auf den Boden den 41-Jährigen erfasste.

Der 42-Jährige konnte den Verletzten bergen und mit weiteren Ersthelfern versorgen, bis die alarmierten Rettungskräfte eintrafen. Der 41-Jährige wurde notärtzlich versorgt und kam dann in ein Krankenhaus. Dort verstarb er jedoch kurze Zeit später an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Auf dem Weg zum Kindergarten: Riesiger Baum kracht auf Bus

Bei Baumfällarbeiten kippte im Januar ein Baum in Mittelfranken um, im weiteren Verlauf wurde ein Mann am Kopf verletzt. Er starb noch an der Unfallstelle.

Polizei ermittelt nach tödlichem Unglück bei Baumfällarbeiten im Kreis Ansbach

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen. (kam)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.