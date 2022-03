Russland-Krieg: Fränkisches Unternehmen „Leoni“ hat zwei Werke in der Ukraine

7000 Beschäftigte im Kriegsgebiet: Fränkisches Unternehmen „Leoni“ bangt mit ukrainischen Kollegen

Von: Nikolas Pelke

Teilen

Die Leoni Gruppe aus Nürnberg ist mit 70 Standorten in 25 Ländern vertreten. Aktuell gibt es Produktionsausfälle in den beiden Werken in der Ukraine © Knaul

Die „Leoni“-Mitarbeiter aus Nürnberg sorgen sich um Kollegen in zwei ukrainischen Fabriken. Im Netz demonstriert das Unternehmen Solidarität mit lahmgelegten Werken im Kriegsgebiet.

Nürnberg - Im Ukraine-Krieg sorgt sich die Belegschaft der Firma „Leoni“ aus Nürnberg um das Wohlergehen der bedrohten Kollegen in den beiden Werken in der Ukraine. Mit einem Foto in den ukrainischen Farben und dem Slogan „Leoni – We stand together“ zeigt das Unternehmen aus Franken aktuell seine Solidarität mit den rund 7000 Beschäftigten im Kriegsgebiet.

Ukraine-Konflikt: „Leoni“ zeigt sich solidarisch - Sorge um Mitarbeiter im Kriegsgebiet

Pünktlich zum 100-jährigen Jubiläum der 1917 gegründeten Firma hat „Leoni“ vor genau fünf Jahren sein zweites Werk in der Ukraine eröffnet. In Kolomyja in Galizien im Westen der Ukraine werden Kabelsätze und Bordnetz-Systeme hergestellt, die hauptsächlich an Automobilhersteller mit Sitz in Europa geliefert werden. Bereits 2003 hat „Leoni“ in Stryj bei Lemberg im Nordwesten des Landes das bis dato größte Werk der Firmengeschichte eingeweiht. Die Wurzeln von „Leoni“ aus Nürnberg reichen bis in Mittelalter zurück. Heute macht der fränkische Weltkonzern einen Milliardenumsatz und beschäftigt in Produktionsstätten rund um den Globus knapp 100.000 Mitarbeiter.

Nach der russischen Invasion ist nicht nur hinter vorgehaltener Hand darüber spekuliert worden, ob ein Ausfall der ukrainischen „Leoni“-Fabriken die Produktionsbänder der deutschen Automobilhersteller teilweise stoppen könnte. Nach diversen Medienberichten hatte sich der Konzern aus Nürnberg darum bemüht, die Bedeutung der beiden Fabriken für das Funktionieren der filigranen Lieferketten in der Fahrzeugproduktion wohl auch aus Sorge um die Sicherheit der Mitarbeiter vor Ort einigermaßen zu relativeren.



Das Kolomyia-Werk in der Ukraine. © Knaul

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Russland-Krieg: Fränkisches Unternehmen „Leoni“ hat zwei Werke in der Ukraine

Aktuell arbeitet das Unternehmen laut eigenen Angaben „mit Hochdruck“ daran, die Folgen der momentanen Produktionsunterbrechungen in den beiden Werken in Stryi und Kolomyja „für alle Beteiligten bestmöglich“ zu beherrschen. „Eine mehrfach verstärkte Task-Force kümmert sich bei Leoni nahezu rund um die Uhr darum, die dynamische Entwicklung vor Ort ständig neu zu analysieren und zu bewerten. Wir prüfen aktuell alle Optionen, die Produktionsausfälle aufzufangen“, teilte ein Firmensprecher aus Nürnberg auf Anfrage am Donnerstag mit.



Neben „Leoni“ wären auch andere Betriebe aus der Zulieferbranche der Autoindustrie in der Ukraine von den Folgen der militärischen Eskalation betroffen. Mit Verweis auf staatliche Institutionen wie „Ukraine-Invest“ würden derzeit in der Ukraine 22 ausländische Unternehmen in 38 Fabriken verschiedene Teile für die Automobilindustrie herstellen. „Darunter befinden sich neben Leoni auch weitere Hersteller von Bordnetzsystemen“, betonte ein Sprecher aus der Firmenzentrale in Nürnberg.

10 Dinge, die Sie über Leoni noch nicht wussten

„Leonie“: Fränkisches Unternehmen solidarisiert sich mit Ukraine

Zur Versorgung der Autoindustrie mit den begehrten Bordnetz-System unterhalte der fränkische Hersteller zusätzlich Werke in Nordafrika. Neben den Fabriken in Marokko und Tunesien stünden weitere Produktionsstätten in osteuropäischen Standorten wie Rumänien und Serbien zur Aufrechterhaltung der Lieferketten zur Verfügung. Das neue „Leoni“-Stammwerk in Roth bei Nürnberg bezeichnet das Unternehmen selbst als „Fabrik der Zukunft“. In dem 2019 errichten Vorzeige-Werk vor den Toren des „Fränkischen Seenlandes“ werden beispielsweise Leitungen mit innovativen Leitermaterialien hergestellt und neue Isolierwerkstoffe entwickelt.

Ein Unternehmer aus Franken zeigt sich wegen des Kriegs in der Ukraine tief betroffen. Er schreibt kurzerhand Vitali Klitschko und spendet 250.000 Euro.