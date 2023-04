Nur noch Monate zu leben: Krebskranker Wellensittich sucht letztes Zuhause

Von: Katarina Amtmann

Wer schenkt den beiden Wellensittichen ein letztes Zuhause? © Tierheim Nürnberg

Zwei Wellensittiche landeten im Nürnberger Tierheim, beide sind krank. Die Tiere wünschen sich nichts sehnlicher als ein neues Zuhause.

Nürnberg - „Palliativplatz gesucht“, schreibt das Tierheim Nürnberg zu einem Foto von zwei Wellensittichen auf Facebook. Gisbert (männlich) und Tweety (weiblich) sind „dringend auf der Suche nach einem Zuhause.“

Nur noch sechs bis neun Monate zu leben: Krebskranker Wellensittich sucht letztes Zuhause

Gisbert ist fünf Jahre alt, Tweety ist erst zwei. Beide wurden abgegeben, weil ihr Besitzer erkrankt ist. „Ich, Gisbert habe Hodenkrebs und einen Bauchdeckenbruch. Bei mir muss man das Gewicht regelmäßig kontrollieren. Wir waren auch schon bei einem fachkundigen Tierarzt, der auf Vögel spezialisiert ist, aber der sagt, dass eine Therapie leider nicht wirklich möglich ist“, heißt es aus Sicht des älteren Tieres weiter. Eine Hormontherapie mache auch keinen Sinn. Zwar sei es schwierig zu sagen, laut Tierarzt habe der Wellensittich aber nur noch sechs bis neun Monate.

„Ich, Tweety hatte eine Umfangsvermehrung am Bauch und oberen Brustbereich, die sich dann als Lipom herausgestellt hat. Auch bei mir muss man auf das Gewicht achten und gucken, dass ich nicht zu viel zunehme. Außerdem bekomme ich etwas für den Leberschutz“, heißt es aus der Perspektive des zweijährigen Wellensittichs weiter.

Kranke Wellensittiche wünschen sich „nichts sehnlicher als ein Zuhause“

„Wir zwei wollen auf jeden Fall zusammen bleiben und nicht auseinander gerissen werden. Wir möchten unseren Lebensabend nicht im Tierheim verbringen und wünschen uns nichts sehnlicher als ein Zuhause“, heißt es in dem Facebook-Post weiter. Der Beitrag wurde fast 300 Mal geteilt, in der Hoffnung, den Wunsch der beiden Tiere zu erfüllen. Wer Interesse an dem Duo hat und ihm ein Zuhause geben will, kann sich im Kleintierhaus unter der Nummer 0911/9198925 melden.

Neben den beiden Wellensittichen suchen auch zahlreiche Hunde ein neues Zuhause. Unter anderem hofft Hündin Jazz auf eine neue Familie, gleiches gilt für Fundhund Idefix, den einfach niemand vermisst. Hunde-Oma Gimich möchte ihren Lebensabend ebenfalls nicht im Tierheim verbringen. (kam)

