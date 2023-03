„Vielen Dank, dass du so viel Schmerz durchgemacht hast“: Franke rettet 13-Jähriger das Leben

Von: Katharina Brumbauer

Heute steht sie mitten im Leben. Doch als junges Mädchen litt die Schottin Chloe Jarvis an Leukämie. Eine Heilung konnte es für sie nur mit einer Knochenmarkspende geben. Die erhielt sie von einem Mann aus Ansbach in Franken.

Ansbach/London/Glasgow - Chloe Jarvis beginnt zu weinen. Auch Roland Häussler ist tief berührt. Es ist der 19. Februar 2013 und die damals 13-jährige Schottin und der Franke treffen sich im Westminster Church House in London. Die beiden wurden zur Eröffnung des britischen Sitzes der DKMS eingeladen. Jetzt betreten sie den Konferenzraum. Das Publikum erhebt sich und applaudiert. Es ist eine bewegende Begegnung. Hinter Jarvis liegt eine kräftezehrende Zeit.

Emotionales Treffen: Gut drei Jahre nach der Knochenmarkspende treffen sich Spender Roland Häussler aus Ansbach in Franken und Patientin Chloe Jarvis aus Schottland zum ersten Mal. © Geoff Caddick

Fünf Jahre zuvor hatten die Ärzte dem Mädchen mitgeteilt, dass sie an myeloischer Leukämie, einer besonders aggressiven Form von Blutkrebs leidet. Sechs Chemotherapien und unzählige Aufenthalte im Yorkhill-Krankenhaus in Glasgow musste sie über sich ergehen lassen. Und jetzt trifft Jarvis zum ersten Mal auf den Mann, der ihr mit seiner Knochenmarkspende zur Heilung verholfen hat: Roland Häussler aus Ansbach in Franken. „Ich bin ihm unendlich dankbar, dass er für jemanden, den er nicht einmal kannte, so großzügig war“, sagt Jarvis, die inzwischen zu einer jungen Frau herangewachsen ist, die mitten im Leben steht.

Knochenmarkspende aus Franken rettet Schottin das Leben: jetzt lebt sie jeden Tag in vollen Zügen

Heute hat die Schottin ihren Bachelor in Business Management abgeschlossen und ist voll ins Berufsleben eingestiegen. Die meiste Zeit verbringt sie mit ihrem Freund Colin, das Paar fährt in den Urlaub, geht essen oder ins Kino. Jarvis lebt in einem Haus zusammen mit ihrem Vater und ihrer Katze Domino. Dass es ihr nach ihrer Leukämie so gut geht, sieht die 23-Jährige als großes Geschenk. Und auch ihrer Erkrankung kann sie im Nachhinein Positives abgewinnen. „Obwohl es die härteste Zeit meines Lebens war, brachte sie auch einige großartige Erinnerungen mit sich, und sie hat mich wirklich zu dem gemacht, was ich heute bin“, sagt Jarvis.

Genießt jeden Tag in vollen Zügen: Chloe Jarvis ist mit ihrem Freund Colin glücklich. © DKMS

Die junge Frau geht optimistisch und euphorisch durchs Leben, weil sie selbst zu spüren bekam, wie schnell das Leben enden kann. Dass das Leben viel zu kurz sein kann, um sich über Dinge Gedanken zu machen, die man nicht beeinflussen kann. Forscher der Universität Mailand schätzen in einem Artikel in der Fachzeitschrift „Annals of Oncology“, dass im Jahr 2023 rund 172 000 Menschen in Großbritannien an Krebs steigen werden. Dabei gehen die Wissenschaftler aber auch von einem positiven Trend aus und prognostizieren einen Rückgang bei den Todesfällen durch Leukämie. „So klischeehaft es auch klingt, man sollte wirklich versuchen, jeden Tag in vollen Zügen zu leben.“ Die Schottin weiß, dass sie das dank ihrer Knochenmarkspende tun kann. „Die gab mir die Chance, das bestmögliche Leben führen zu können.“

Nach der Diagnose Leukämie: Knochenmarkspende für Mädchen aus Schottland einzige Chance auf Heilung

Bald nach ihrer Diagnose wurde klar: Heilung kann es für das Mädchen nur mit einer Knochenmarkspende geben. Jarvis‘ Bruder Ryan war als Spender nicht geeignet, also startete eine weltweite Suche nach einem Fremdspender. Daraufhin klingelte rund 1400 km südöstlich von Glasgow, bei Häussler in Ansbach, das Telefon. Der Franke war bei der DKMS registriert. Und jetzt teilte die ihm mit, dass sein Gewebe womöglich mit dem eines Blutkrebspatienten oder einer Blutkrebspatientin in Not kompatibel war.

Es brauche noch einige Untersuchungen, im Februar 2009 war es schließlich soweit. Häussler spendete im Klinikum Nürnberg einen Liter Knochenmark aus dem Beckenkamm. Diese Form der Knochenmarkspende kommt heute nurmehr in zehn Prozent der Fälle zum Einsatz. Meist werden die Stammzellen peripher entnommen, also in einem ambulanten Verfahren, welches mit einer längeren Blutspende vergleichbar ist. Der Ansbacher hatte durchaus Bedenken wegen der Vollnarkose. „Aber ich wusste ja, wofür ich es mache.“ Die Entscheidung für die Spende sei ihm leicht gefallen.

Nach der Knochenmarkspende: Spender und Patientin dürfen sich zwei Jahre nur anonym kontaktieren

In den Wochen vor der Operation fuhr Häussler noch auf Tauchurlaub nach Ägypten. Das Reisen ist seine Leidenschaft. Das nordafrikanische Land hat es ihm besonders angetan, zweimal im Jahr zieht es ihn mit Frau und Freunden dorthin. „Damals habe ich besonders aufgepasst, dass mir nichts passiert und ich gesund bleibe“, betont der Ansbacher. „Ich hatte ja jetzt diese Verantwortung für einen fremden Menschen.“

Kurz nach der Operation erfuhr Häussler, dass seine Knochenmarkspende einem Mädchen in Großbritannien zu Gute kommt. Einem Mädchen aus dem Städtchen Shotts, in der Grafschaft North Lanarkshire südöstlich von Glasgow. Zwei Jahre durften Spender und Patientin nur anonym miteinander in Kontakt treten. Jarvis wollte es aber sich nicht nehmen lassen, ihrem Lebensretter zu danken. Und so gelangte eine berührende Nachricht nach Bayern

An meinen Spender. Vielen Dank, dass du so viel Schmerz durchgemacht hast, ich kann dir nicht genug danken, du solltest stolz auf dich sein und mir geht es jetzt großartig, ich bin so froh, dass jemand wie du mir helfen kann. Nochmals vielen Dank von dem kleinen Mädchen, dem Sie geholfen haben.“

Die Leukämie-Patientin und ihr Knochenmarkspender: für immer eng verbunden

Nachdem die Anonymitätssperre aufgehoben war, schrieb Chloes Vater Craig Jarvis den Retter seiner Tochter über Facebook an. Zwischen den Familien wuchs schnell ein enges Band. Die beiden Männer nennen sich heute „Brüder“. Die Familien tauschen sich bis heute regelmäßig darüber aus, was in ihrem Leben passiert ist. Da hat sich auch bei Häussler einiges getan. Seit zwei Jahren ist der 63-Jährige im Ruhestand. Seit Ende 2022 ist er zweifacher Großvater. Er kümmert sich um Haus und Garten und verbringt viel Zeit mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern.

Hoffen, dass sie sich bald wiedersehen: Chloe Jarvis (r.) und ihr Knochenmarkspender Roland Häussler © DKMS

Jarvis arbeitet als kaufmännische Assistentin und ist nebenbei auch als Make-Up Artistin tätig. Die junge Frau hofft, ihr Hobby eines Tages zum Beruf machen zu dürfen. Und bald ihren Knochenmarkspender aus Bayern wiederzusehen. Ein Treffen in Schottland ist in Planung.

