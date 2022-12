Mann fährt betrunken von Weihnachtsfeier nach Hause – und landet mit Wagen in Acker

Von: Katarina Amtmann

Ein Mann ist in Mittelfranken betrunken von der Weihnachtsfeier nach Hause gefahren (Symbolbild). © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Polizisten fanden in einem Acker ein verlassenes Auto. Sie ermittelten den Halter in Leutershausen – er öffnete ihnen betrunken die Tür.

Leutershausen - „Vollgetankt zum Tanken gefahren“. Diese kuriose Überschrift trägt die neueste Pressemitteilung der Polizei Ansbach vom 17. Dezember.

Leeres Auto in Acker gefunden – Fahrer öffnet Polizisten betrunken die Haustür

Demnach wurde der Polizei am Freitag, 16. Dezember, gegen 22.15 Uhr von einem Auto berichtet, das bei Leutershausen (Landkreis Ansbach) auf Höhe der Kläranlage in einem Acker stand. Eine Person war nicht in dem Wagen.

Die Beamten überprüften das Kennzeichen und konnten so den Halter ermitteln. „Der konnte dann auch im Anschluss an seiner Wohnanschrift in Leutershausen angetroffen werden und öffnete stark alkoholisiert die Tür“, so die Polizei. Ein Test am Handalkomaten ergab einen Wert von rund 1,7 Promille.

Mann fährt von Weihnachtsfeier betrunken nach Hause – Auto landet in Acker

Bei einer Befragung zu seinem Auto gab der Mann gegenüber den Polizisten an, „dass er gerade von einer Weihnachtsfeier nach Hause gefahren ist“. Auf dem Weg nach Hause wollte er noch eine Tankstelle aufsuchen, „um sein Fahrzeug zu tanken“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in dem Acker. Sein Auto ließ der Mann, der unverletzt geblieben war, dann stehen und lief nach Hause.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. (kam)

