Autofahrerin übersieht Motorrad: Fahrer und Sohn (10) von Maschine geschleudert - Mann stirbt

In Lichtenau, nicht weit von Nürnberg, hat eine Autofahrerin einen Motorradfahrer übersehen. Der Mann starb, sein Sohn wurde verletzt (Symbolbild).

Frau erleidet Schock

Nicht weit von Nürnberg, in Lichtenau bei Ansbach, kam es zu einem tragischen Unfall. Eine Frau übersah einen Motorradfahrer. Der Mann starb, sein Sohn (10) wurde verletzt.

In Lichtenau (Landkreis Ansbach), rund 40 Kilometer von Nürnberg* entfernt, hat sich ein tragischer Unfall ereignet.

Eine Autofahrerin übersah ein Motorrad. Der Fahrer starb, sein Sohn (10) kam per Hubschrauber ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr* sperrte den Kreuzungsbereich, ein Gutachter soll die Ursache ermitteln.

Ansbach - Am frühen Montagabend (13. Juli) ereignete sich bei Lichtenau im Landkreis Ansbach ein schwerer Unfall. Dabei kam ein Motorradfahrer ums Leben, er war mit seinem zehnjährigen Sohn unterwegs.

Schwerer Unfall im Landkreis Ansbach: Autofahrerin übersieht Motorradfahrer

Der 51-Jährige war mit seinem Sohn gegen 19 Uhr auf der Staatsstraße 2223 von Lichtenau in Richtung Autobahn A6 unterwegs, wie die Polizei* mitteilte. An einer Kreuzung (Staatsstraße 2412) wollte eine Autofahrerin die Staatsstraße 2223 von Süden nach Norden überqueren. Dabei übersah sie offenbar das von links kommende Motorrad, als sie in den Kreuzungsbereich einfuhr.

Wie die Polizei berichtet, prallte das Motorrad in die Seite des Pkw „und der Fahrer und sein Sozius wurden von der Maschine geschleudert“. Der 51-Jährige verletzte sich so schwer, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und Notarzt noch an der Unfallstelle verstarb. Der 10-jährige Sohn wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Würzburg geflogen. Die Autofahrerin blieb unverletzt, erlitt allerdings einen Schock.

Motorradfahrer stirbt nach Unfall bei Lichtenau: Gutachter soll Ursache klären

Für die genaue Klärung der Ursache wurde ein Gutachter wurde zur Unfallstelle gerufen. Die Freiwillige Feuerwehr Lichtenau hat den Kreuzungsbereich bis zum Abschluss der Unfallaufnahme für den Verkehr gesperrt.

Am vergangenen Wochenende kam es im Landkreis Fürth bereits zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen die beteiligten Motorradfahrer verstarben. Die Polizei Mittelfranken hat deshalb Tipps für die Motorradsaison auf Twitter veröffentlicht.

Tragischer Unfall im Landkreis Ansbach: Die Polizeimeldung im Wortlaut

