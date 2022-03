Leere Klopapier-Regale: Foto aus Nürnberger Lidl geht viral - „Deutsche Volksdummheit“

Von: Magdalena von Zumbusch

Nürnberger Lidl - Hamsterkäufe seit Ukraine-Krieg © Aubrey Blue / Twitter

Corona hat die Hamster-Käufe gebracht: Jetzt haben die Menschen durch den Ukraine-Krieg Angst vor Lieferengpässen. Das „Hamstern“ geht wieder los. In einem Nürnberger Lidl ist das Klopapier offenbar beinahe aus.

Nürnberg - Die Corona-Pandemie hätte niemanden zu Hamsterkäufen veranlassen müssen. Trotzdem deckten sich erstaunlich viele in Supermärkten hektisch mit Klopapier und wichtigen Grundnahrungsmitteln ein. Durch den Ukraine-Krieg wiederholt sich jetzt das Phänomen offenbar.

Leere Klopapier-Gänge in Nürnberger Lidl: „Die Deutschen sind doch echt bekloppt“

Unter dem Foto der Twitter-Nutzerin, die in Nürnberg am Mittwoch (23. März) um acht Uhr schon halb leer gekaufte Klopapier-Gänge fotografiert hat, beschweren sich viele über die „Dummheit“ der Hamsterkäufer: „Deutsche Volksdummheit“, lässt sich ein Nutzer aus, er hat Angst vor der „nächsten Dummheitswelle“. „Die Deutschen sind doch echt bekloppt“, meint ein anderer.

Als im März 2020 die Hamsterkäufe starteten, war es die Angst vor fehlenden Lebensmitteln und Klopapier, die die Menschen zum Horten veranlasste.

Lidl: Hamsterkäufe in Nürnberger Supermarkt

Jetzt hat sich die Angst vor Corona trotz immer noch hoher Zahlen in Bayern langsam gelegt. Dafür hat die Angst vor dem Krieg in der Ukraine die Nürnberger offenbar umso stärker im Griff. Nicht nur die noch wenig konkrete Angst vor Angriffen Russlands weiter im Westen, sondern die aktuell teils auch begründete Angst vor den durch den Krieg und die verhängten Sanktionen abgebrochenen Lieferketten aus dem Osten Europas und aus Russland, die zu Engpässen in den Supermärkten auch in Bayern führen.

Klopapier-Hamstern: Foto aus Nürnberger Lidl geht viral - Spaß in den Kommentaren

„Weniger kacken gegen Putin!“ fordert jemand in den Kommentaren, woraufhin eine Person scherzhaft antwortet: „Verstopfung für die Freiheit!“ Ein weiterer Twitter-Nutzer entdeckt auf dem Foto eine einzelne längliche Dose und fragt schockiert: „Nur noch eine Packung Pringles. Auch knapp?“ Eine weitere Person vermutet: „Hatte sicher nur der/die LKW-Fahrer(in) einen positiven Corona Test. WIR kaufen doch alle nicht auf Vorrat. Wo kämen wir dann hin? Da fällt mir ein: Muss noch Öl, Gasflasche und Senf kaufen. Bis später.“

