Produkt bei Lidl gesucht: „Solche Kuriositäten führen die nicht“ – Schreibfehler amüsiert das Netz

Von: Katarina Amtmann

Ein Schreibfehler sorgt auf Jodel für Schmunzeln. © IMAGO / Michael Gstettenbauer / Screenshot Jodel (Collage: Merkur.de)

Ein Nutzer fragt auf Jodel, ob es ein bestimmtes Lebensmittel beim Discounter Lidl zu kaufen gibt. Doch ein Schreibfehler sorgt für viele Witze.

Nürnberg - Auf Jodel werden allerlei Geschichten geteilt. Vom spontanen Auto-Frustkauf einer Nürnbergerin bis hin zur verzweifelten Wohnungssuche eines bayerischen Studenten ist alles dabei.

„Weiß jemand, ob es im Lidl Kuriander gibt?“ - Jodel-Nutzer amüsieren sich über Schreibfehler

Aktuell sorgt die Frage einer Person aus Nürnberg für Schmunzeln: „Weiß jemand, ob es im Lidl Kuriander gibt?“ Die Antworten folgen prompt: „Ne, nur Koriander“, ist noch die ernsthafteste. Der Rest amüsiert sich prächtig: „Kuhrinder?“ fragt jemand. „Solche Kuriositäten führen die leider nicht“, meint eine weitere Person.

Schreibfehler amüsiert das Netz: „Probiere mal bei Lüdl zur Not“, „Eher bei Nettu“

„Bei Lidl bekommen sie das nicht kuordiniert...“, scherzt der Nächste. „Probiere mal bei Lüdl zur Not, die haben alles was man braucht“, macht sich eine weitere Person über den Schreibfehler lustig. „Eher bei Nettu“, stimmt jemand mit ein. Und ein weiterer Jodel-Nutzer meint schlicht: „Das Wort hat bisschen in den Augen wehgetan.“ (kam)

