Geldautomat in Aurach gesprengt: Täter flüchteten in einer Limousine

Von: Adriano D'Adamo

Unbekannte sprengten einen Geldautomaten in Aurach im Landkreis Ansbach. Eine Sprengstoffanalyse soll den Ermittlern weiterhelfen.

Aurach – Ein lauter Knall hallte am Mittwochmorgen (2. August) durch die Straßen von Aurach im Landkreis Ansbach. Unbekannte hatten einen Geldautomaten der VR-Bank am Kirchenplatz gesprengt, berichtete das Bayerische Landeskriminalamt. Der Automat befand sich im Erdgeschoss eines Wohnhauses.

Unbekannte sprengten einen Geldautomaten in Aurach. © NEWS5 / Gerbing

Täter fuhren in einer Limousine weg: Landeskriminalamt will Sprengstoff untersuchen

Nach der Aktion flüchteten die Täter in einer dunklen Limousine in Richtung Herrieden, berichtete News5. Das Bayerische Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen. Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die Hinweise und Angaben zur Tat am Kirchenplatz geben können. Diese können unter der Telefonnummer 089 12120 abgegeben werden.

Außerdem soll der Sprengstoff am Tatort in den kommenden Tagen genauer untersucht werden. Die Untersuchung übernimmt das Kriminaltechnische Institut des Bayerischen Landeskriminalamtes in München.

