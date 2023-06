Hat Sattelzug ihn zu dicht überholt? Radfahrer in Lebensgefahr – Lkw-Fahrer hält kurz an und fährt weiter

Von: Katarina Amtmann

Ein Sattelzug überholte einen Radfahrer, der danach reglos am Boden lag. Der Trucker hielt wohl kurz an, blickte nach hinten und fuhr dann weiter.

Dinkelsbühl - Ein Radfahrer hat bei einem Unfall in Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Donnerstag, 22. Juni, mitteilte, könnte an dem Unfall ein Sattelzug beteiligt gewesen sein.

Zeuge und Ersthelferin melden verletzten Radfahrer: Sattelzug Unfallverursacher?

Ein Zeuge und eine weitere Ersthelferin hatten den verletzten 65-Jährigen am Mittwochmittag bei der Polizei gemeldet. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.

Laut dem Zeugen sei der Radfahrer vor einem Sattelzug gefahren. Dieser habe den Radfahrer dann langsam überholt. Als der Lkw vorbei war, habe der Zeuge bemerkt, dass der Radfahrer regungslos auf dem angrenzenden Gehweg lag. Ein Gutachter habe keine Berührung zwischen dem Radfahrer und dem Sattelzug feststellen können, so ein Polizeisprecher.

Radfahrer nach Unfall im Landkreis Ansbach in Lebensgefahr - Sattelzug fährt weiter

Als der Lkw-Fahrer an einer roten Ampel halten musste, soll er die Tür geöffnet und nach hinten gesehen haben. Er soll dann die Tür wieder geschlossen haben und weitergefahren sein. Die Polizei sucht ihn als möglichen Unfallverursacher, der Unfallflucht begangen haben soll. Möglicherweise könne er den Radfahrer zu dicht überholt haben, sagte ein Polizeisprecher. (kam/dpa)

