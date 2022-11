Hoffnung für viele Patienten: Post-Covid-Ambulanz in Nordbayern – schon ab Dezember

Von: Katarina Amtmann

Einige Menschen leiden nach ihrer Corona-Infektion unter Long Covid. © IMAGO / Sven Simon

Einige Menschen leiden nach ihrer Corona-Infektion unter Long Covid. In Erlangen wird es nun ab Dezember eine Post-Covid-Ambulanz geben.

Erlangen - Für einige Menschen fühlt sich Corona wie eine Erkältung an, andere spüren Auswirkungen wie Husten oder Kurzatmigkeit auch noch, nachdem der Test schon lange wieder negativ ist und für einige hat die Infektion dramatische Folgen: Sie leiden unter Long Covid.

Corona: Erlangen bekommt Post-Covid-Ambulanz

Das Universitätsklinikum Erlangen bekommt nun eine neue Ambulanz zur Behandlung von Post-Covid-Erkrankungen. Das teilte das bayerische Wissenschaftsministerium mit. Die interdisziplinäre Einrichtung solle Anfang Dezember starten. „Das Post-Covid-Zentrum am Uniklinikum Erlangen schließt eine Lücke in der Versorgung der Patientinnen und Patienten in Nordbayern“, wird Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) zitiert.

Long Covid: Zentrale Anlaufstelle für Patienten in Erlangen

„Damit erhalten Post-Covid-Patientinnen und -Patienten eine zentrale Anlaufstelle, die die Untersuchungsergebnisse und Therapien bündeln und auswerten kann“, sagte Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU). „Davon können gerade Post-Covid-Patientinnen und -Patienten mit schweren Krankheitsverläufen profitieren.“ Diese benötigten häufig eine interdisziplinäre Behandlung.

Neue Studie: Post Covid trifft alle Altersgruppen

Corona-Regeln in Bayern - Ende der Isolationspflicht

Welche Corona-Regeln aktuell in Bayern gelten, lesen Sie in unserer Übersicht. Eine wichtige Änderung: Mit der Isolationspflicht ist es in Bayern seit dem 16. November vorbei. An Stelle der Isolationspflicht rückt die einfach formulierte Faustregel: Wer krank ist, bleibt zu Hause. Zuvor hieß es noch, wer infiziert ist, bleibt zu Hause. (kam/dpa)