Lotto-Sonderauslosung: Mittelfranke feiert Nikolaustag als Millionär – mit nur drei Richtigen

Von: Katarina Amtmann

Ein Mann aus Franken gewann eine Million im Lotto (Symbolbild) © IMAGO / Lobeca

Bei einer Sonderauslosung räumte ein Mann (49) aus Mittelfranken groß ab und gewann im Lotto - mit nur drei Richtigen.

Nürnberg - „Ob ein Spielteilnehmer aus Mittelfranken im Alter von 49 Jahren noch seine Stiefel vor die Tür stellt, um sie sich vom Nikolaus mit Süßigkeiten füllen zu lassen, ist noch nicht bekannt.“ So beginnt Lotto Bayern die neueste Pressemeldung. Sicher ist laut der Organisation nur: Der Mann darf den 6. Dezember als Millionär feiern - und das mit nur drei Richtigen.

Lotto: Mittelfranke gewinnt eine Million Euro bei Nikolaus-Sonderauslosung

Bei der bundesweiten Nikolaus-Sonderauslosung sicherte er sich einen der drei Höchstgewinne, weil er seinen Spielauftrag auf lotto-bayern.de für die Mittwochsziehung im LOTTO 6aus49 vom 30. November abgegeben hatte. Bei dieser Veranstaltung qualifizierte er sich für die Teilnahme an der Sonderauslosung, weil er drei richtige Gewinnzahlen innerhalb eines Tippfelds angekreuzt hatte. Das Ergebnis: Der Mittelfranke darf sich über genau eine Million Euro freuen.

2022 gab es in Bayern so viele Lotto-Gewinner wie nie zuvor

Lotto Bayern: So läuft die Nikolaus-Sonderauslosung ab

Hintergrund: „Bei der bundesweiten Nikolaus-Sonderauslosung der Ziehungen vom 30. November und 3. Dezember wurden bundesweit ohne Mehreinsatz die zusätzlichen Gewinne von 3 x 1.000.000,- Euro sowie 1.000 x 1.000,- Euro verlost“, heißt es in der Lotto-Pressemitteilung. Teilnahmeberechtigt waren alle Spielaufträge, die bei diesen Ziehungen an LOTTO 6aus49 teilnahmen und in diesen Ziehungen einen Gewinn in der Gewinnklasse 8 (3 richtige Gewinnzahlen) erzielten. (kam)

