„Mir läuft es immer noch eiskalt den Rücken runter“: Familie aus Unterfranken knackt Lotto-Jackpot

Von: Tanja Kipke

Mit sechs richtigen Zahlen gewann die Familie mit ihrem Lottoschein 17 Millionen Euro. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Ein Lotto-Gewinn in Höhe von 17 Millionen Euro geht an eine Familie aus Unterfranken. Der Rentner und Familienvater kann sein Glück kaum fassen.

Nürnberg - Mehr als 17 Millionen Euro sind sechs Richtige im Lotto mit Superzahl bei der vergangenen Samstagsziehung wert gewesen - nun hat sich eine Familie aus Unterfranken als Gewinnerin herausgestellt. Ein 68 Jahre alter Rentner habe den Spielauftrag gemeinsam mit Ehefrau, Sohn und Tochter abgegeben, teilte Lotto Bayern mit. Am Freitag hätten sich die frischgebackenen Multimillionäre in der Außenstelle Nürnberg der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung gemeldet.

Lotto-Gewinn geht an unterfränkische Familie: Vater beschreibt Glücksmoment

Den Moment der Ziehung wird der 68-Jährige wohl so schnell nicht mehr vergessen. Es sei am Frühstückstisch am Sonntagmorgen gewesen, wie aus der Mitteilung von Lotto Bayern hervorgeht. Nachdem seine Frau ihn angesprochen hatte, weil er immer blasser wurde, habe er gesagt: „Wir haben sechs Richtige mit Superzahl“. Ihm laufe es immer noch eiskalt den Rücken runter, sagte der 68-Jährige laut der Mitteilung mit Blick auf den Moment, in dem er von der Höhe des Gewinns erfuhr. Es sei wie im Film gewesen.

Die Tippgemeinschaft führte ein Systemtipp zum Erfolg, bei dem sieben Glückszahlen angekreuzt werden können und alle Sechser-Kombinationen an der Ziehung teilnehmen. 20,55 Euro hatten sie für den Schein, die Teilnahme an Zusatzlotterien und die Bearbeitungsgebühr hingelegt - und gewannen damit 17.113.779,20 Euro. Sie seien momentan noch etwas überfordert, sagte der Familienvater laut der Mitteilung.

2, 13, 17, 31, 39, 48 waren die goldenen Zahlen gewesen. Sie waren bereits am vergangenen Samstag gezogen worden, die Gewinner blieben zunächst aber unbekannt. Es sei nicht ungewöhnlich, dass sich diese nicht sofort meldeten, hatte ein Sprecher von Lotto Bayern gesagt. Bestimmte Lotto-Zahlen werden häufiger gezogen als andere. (dpa/tkip)