„Staunende Kinder“: Weihnachtliche Überraschung für junge Patienten des Klinikums Erlangen

Von: Jannis Gogolin

Im Hänger des 18-Tonners befanden sich viele kleine Geschenke für die kranken Kinder und Jugendlichen. © Marion Müller/Uniklinikum Erlangen

Weihnachten in Form eines Lkw: Geschmückt und beleuchtet brachte ein MAN-Truck jungen Patienten des Uniklinikums Erlangen einen Vorgeschmack auf die Heilige Nacht.

Erlangen – Das hat es in der Kinder- und Jugendklinik des Uniklinikums Erlangen noch nicht gegeben: Mit fröhlichem Fanfarenklang und dröhnendem Motor rollte am Sonntagnachmittag ein fast 20 Meter langer Lkw in den Hof der Kinderklinik – weihnachtlich geschmückt und rundum beleuchtet.

Ein Erlanger Berufskraftfahrer hatte sich laut einer Pressemitteilung des Klinikums erfolgreich für eine Tour mit dem MAN-Weihnachtstruck beworben. Damit erfüllte sich nun nicht nur für ihn ein kleiner Traum. Er bescherte damit auch den jüngsten Patientinnen und Patienten des Uniklinikums Erlangen am zweiten Advent ein unvergessliches Erlebnis. Eine willkommene Abwechslung.

Weihnachtsfreude für junge Patienten – festlicher Lkw bringt jungen Patienten kleine Geschenke

„Die Kinder, die derzeit auf unseren Stationen behandelt werden, standen staunend und winkend auf den Balkonen. Alle ambulanten Patientinnen und Patienten erwarteten den Truck im Hof, und einige durften sogar ins Führerhaus klettern“, berichtet die leitende Erzieherin des Uniklinikums, Marion Müller, die den vorweihnachtlichen Überraschungsbesuch mit ihrem Team organisiert hatte.

Ein ungewöhnlicher Blick aus den Fenstern der Kinderabteilung des Erlanger Uniklinikums: Weihnachtlich geschmückt fährt ein Truck auf den Hof mit vielen Geschenken für die jungen Patienten. © Marion Müller/Uniklinikum Erlangen

Im Hänger des 18-Tonners befanden sich viele kleine Geschenke für die kranken Kinder und Jugendlichen, und Truckkapitän Johannes Wahl strahlte mit ihnen um die Wette. Seit Jahren schon rangiert der Erlanger als Fahrer des örtlichen Bücherbusses ein ähnlich schweres Gefährt durch die Straßen der Hugenottenstadt, um Groß und Klein mit Lesestoff zu versorgen.

Bei den Kindern kam das riesige Gefährt gut an. „Das Lenkrad eines MAN TGX wollte ich schon immer mal umfassen“, berichtet der Berufskraftfahrer lachend, der sich bei MAN für die Fahrt mit dem Weihnachtstruck beworben und dafür die Kinderklinik des Uniklinikums Erlangen als Fahrziel angegeben hatte.

Video: Weihanchten 2022: Bescherung, Filme und weniger Kirchenbesucher

Viel Engagement in der Kinder- und Jugendabteilung – nicht nur zu Weihnachten

Chef-Erzieherin Müller schwärmt für die Aktion am zweiten Advent. „Das war ein ganz besonderes Ereignis für unsere Kinder und Jugendlichen, die wegen ihrer Erkrankungen ja an vielen vorweihnachtlichen Erlebnissen nicht teilnehmen können.“ Sie und ihr Team organisieren während des gesamten Jahres mit viel Engagement besondere Aktionen, um Spaß und Freude in den Klinikalltag ihrer jungen Patientinnen und Patienten zu bringen. Nicht nur in der Kinder- und Jugendabteilung ist das Uniklinikum breit aufgestellt. Seit Anfang Dezember gibt es auch eine Fachabteilung für Post-Covid-Patienten.

Alle Jahre wieder verwandeln laut der Pressestelle des Klinikums Auszubildende der Firma MAN in mehrwöchiger Arbeit einen Lkw samt Auflieger mit meterlangen LED-Lichterketten und viel Goldschmuck in einen glänzenden Weihnachtstruck. Nachdem die Aktion in den vergangenen zwei Jahren pandemiebedingt unterbrochen werden musste, sind heuer gleich zwei Weihnachtstrucks in ganz Bayern unterwegs zu Kindergärten, Schulen und sozialen Einrichtungen, die die Fahrerinnen und Fahrer bei ihrer Bewerbung angeben.