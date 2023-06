„Man will uns nicht reinlassen!“ Die Toten Hosen sorgen mit Kasten Bier für Aufsehen bei „Rock im Park“

Von: Felix Herz

Mit zwei Facebook-Posts sorgten die Toten Hosen vor ihrem Auftritt bei „Rock im Park“ für Stimmung unter den Fans.

Nürnberg – Einen vermeintlich „traurigen Start“ beim Nürnberger Musikfestival „Rock im Park“ hatten die Headliner Die Toten Hosen. Mit zwei humorvollen Beiträgen auf Facebook unterhielten die Rock-Legenden die Fans vor ihrem heißersehnten Auftritt. Thema: Eine Kiste Bier.

Die Toten Hosen mit „traurigem Start“ bei „Rock im Park“ – oder?

Auf einem Foto in einem Facebook-Post, abgesetzt noch am Freitagabend, 2. Juni, zeigen sich die Bandmitglieder Andreas Meurer und Campino mit einem Kasten Bier auf einer Mülltonne, direkt vor dem Zaun, der das Festivalgelände umgibt. Beide blicken etwas genervt in die Kamera. Über dem Foto heißt es: „Trauriger Start bei Rock im Park: Man will uns nicht reinlassen!“

Viele Fans belustigen sich in den Kommentaren über den Post. Ein User schrieb zum Beispiel: „Naja, würde ich auch nicht. Zu wenig Bier dabei. Prost Jungs. Rockt das Ding“, versehen mit einigen Lach-Smileys. Doch auch der ein oder andere eher giftige Kommentar ist zu lesen. „Ja was soll man sagen? Gibt noch Veranstalter mit gutem Geschmack“, kommentierte ein Facebook-Nutzer.

Für die Fans nicht so lustig – das Bier bei „Rock im Park“ legte beim Preis ordentlich zu.

Happy End: Mit leerem Kasten klappte der Eintritt

In einem zweiten Post, ebenfalls am Freitag und kurz nach dem ersten Beitrag, löst die Band dann den kurzen Spaß auf: „Endlich drin! Wir sind bereit für morgen, Rock im Park...“, schrieb die Band über ein Foto, das Meurer und Campino neben einem leeren Kasten Bier zeigt. Campino, noch mit einer Flasche in der Hand, liegt völlig K. o. neben dem Kasten, Meurer lächelt entspannt in die Kamera.

Heißt: Mit einem vollen Kasten kamen die beiden Mitglieder der Toten Hosen nicht auf das Festivalgelände – also hat man das Bier kurzerhand ausgetrunken, und durfte nun rein. Dafür musste scheinbar vor allem Campino einen Preis zahlen.

Mit den humorvollen Posts brachte die Band ihre Fans ordentlich in Stimmung und heizte sie schonmal ein für den Auftritt am Samstagabend, 3. Juni – der dann auch ein voller Erfolg wurde. Mit dem ersten Beitrag holten die Toten Hosen auf Facebook mehr als 15.000 Likes, mit dem zweiten mehr als 12.000. Ein Social-Media-Hit, der gut ankam. Im zweiten Post freuen sich viele der kommentierenden User über den Humor, verweisen auf die „gute alte Zeit“ und feierten den doch noch erreichten Zutritt. (fhz)

