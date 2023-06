Mann feuert mit Schreckschusspistole aus Wohnung: Spaziergängerin (26) erleidet akutes Lärmtrauma

Spezialeinsatzkräfte vor Ort

Die Polizei und Spezialeinsatzkräfte umstellten eine Wohnung in Nürnberg. Anwohner hatten zuvor Schussgeräusche gemeldet.

Nürnberg - Am Samstagmorgen, 17. Juni, kam es zu einem größeren Polizeieinsatz im Westen von Nürnberg, nachdem Anwohner Schussgeräusche aus einer Wohnung in der Muggenhofer Straße wahrgenommen hatten. Gegen 7 Uhr erreichte ein Anruf die Einsatzzentrale, in dem von den mutmaßlichen Schüssen berichtet wurde. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Schussgeräusch aus Nürnberger Wohnung: Polizei und Spezialkräfte im Einsatz

Die Polizeiinspektion Nürnberg-West und benachbarte Dienststellen lokalisierten die betreffende Wohnung und umstellten das Gebäude. Zusätzlich wurden Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen.

Nachdem das Spezialeinsatzkommando gegen 10 Uhr die Wohnung betreten hatte, nahmen sie einen 59-jährigen Mann vorläufig fest. Bei der Durchsuchung der Wohnung entdeckten die Beamten eine Schreckschusspistole und stellten diese sicher. Der Tatverdächtige befand sich zum Zeitpunkt der Festnahme in einem deutlich alkoholisierten Zustand. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille.

Mit Schreckschusspistole aus Wohnung gefeuert: Spaziergängerin erleidet akutes Lärmtrauma

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Tatverdächtige aus der Wohnung, vermutlich durch ein geöffnetes Fenster, einen Schuss mit der Schreckschusspistole abgegeben. Eine Spaziergängerin (26), die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in unmittelbarer Nähe des Mehrfamilienhauses befand, klagte laut Polizei aufgrund des lauten Knalls über ein akutes Lärmtrauma. Aufgrund dessen leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein.

Die Muggenhofer Straße musste zwischen der Pestalozzistraße und der Maximilianstraße für rund anderthalb Stunden gesperrt werden. (kam)

