Mann setzt sich im Drogenrausch auf Bundesstraße: Autofahrer erwischt ihn trotz Vollbremsung

Von: Katarina Amtmann

Ein Mann setzte sich in Bayern auf die Bundesstraße, ein Autofahrer touchierte ihn trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver (Symbolbild). © IMAGO / H. Tschanz-Hofmann

Ein 31-Jähriger konsumierte Betäubungsmittel und setzte sich im „erheblichen Rauschzustand“ auf eine Bundesstraße in Bayern. Ein Autofahrer erfasste ihn.

Markt Bibart – Auf der Bundesstraße B8 in Höhe von Markt Bibart (Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) hat sich in der Nacht auf Mittwoch, 15. März, ein schwerer Unfall ereignet. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Mann sitzt auf Bundesstraße: Autofahrer erwischt ihn trotz Vollbremsung

Demnach fuhr ein Autofahrer (49) von Scheinfeld kommend auf der Bundesstraße in Richtung Altmannshausen. „Hierbei konnte dieser plötzlich eine zusammenkauernd auf der Fahrbahn sitzende Person erkennen. Trotz sofortiger Vollbremsung und einem Ausweichversuch touchierte der Fahrzeugführer mit seinem Pkw BMW die sitzende Person“, heißt es in der Pressemeldung.

Bei der Erstversorgung „konnten glücklicherweise keine lebensgefährlichen Verletzungen bei dem 31-Jährigen festgestellt werden“, so die Polizei weiter. Der Mann hatte diverse Prellungen und eine Knöchelfraktur erlitten. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Mann setzt sich in Franken im Rausch auf Bundesstraße und wird angefahren

„Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich konkrete Anhaltspunkte, dass der 31-Jährige im Vorfeld Betäubungsmittel konsumierte und sich im erheblichen Rauschzustand auf die Fahrbahn setzte“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Gegen den Fahrzeugführer wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen eines Vergehens der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.“ Auch das Verhalten des 31-Jährigen wird im Rahmen des Verfahrens rechtlich bewertet.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Ist der auf der Fahrbahn sitzende Mann bereits im Vorfeld im Bereich der Bundesstraße oder in der Ortschaft Markt Bibart aufgefallen? Zeugen sollen sich unter der Nummer 09161/8853-0 mit der Polizei in Verbindung setzen. (kam)

