23-Jähriger mit Messer schwer verletzt, weitere Person tot aufgefunden - Männer kannten sich

Von: Katarina Amtmann

In Gunzenhausen wurde ein Mann tot aufgefunden. © vifogra / Goppelt

Am Bahnhof Gunzenhausen wurde ein schwer verletzter 23-Jähriger gefunden. Kurz darauf entdeckten Bahn-Mitarbeiter einen toten jungen Mann. Jetzt gibt es neue Details.

Update vom 2. Januar: Ein 23-Jähriger wurde am Silvestermorgen verletzt entdeckt, ein weiterer (23) Mann wurde tot aufgefunden. Die gegründete Sonderkommission „Gleis“ informiert in einer Pressemitteilung über den aktuellen Ermittlungsstand.

Demnach ereignete sich gegen 6 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung im Bereich des Hafnermarkts. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde ein 23-jähriger Mann von einem zunächst Unbekannten offenbar mit einem Messer schwer im Bereich des Oberkörpers verletzt. Der Mann wurde verletzt, Lebensgefahr besteht nicht. Gegen 8.30 Uhr wurde dann der leblose Mann im Bereich des Bahnhofs gefunden. Er wies Verletzungen auf, die auf körperliche Gewaltanwendung durch Unbekannte schließen ließen.

Toter und Verletzter in Gunzenhausen: Männer kannten sich

Es wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt und eine Vielzahl von Zeugen befragt. „Nach jetzigem Ermittlungsstand konnte verifiziert werden, dass sich der 23-jährige Verletzte und der später leblos aufgefundene Mann kannten“, heißt es in der Pressemitteilung.

Außerdem sei davon auszugehen, dass beide Personen an der körperlichen Auseinandersetzung gegen 6 Uhr am Hafnermarkt beteiligt waren. „In diesem Zusammenhang fügte der später Getötete mit hoher Wahrscheinlichkeit dem 23-Jährigen die Messerverletzung im Bereich des Oberkörpers zu und flüchtete daraufhin vom Tatort“, so die Beamten weiter. Bisher konnte nicht geklärt werden, wo sich der später Getötete nach der Auseinandersetzung am Hafnermarkt aufhielt. Auch die Geschehnisse, welche zum Tod des jungen Mannes führten sind Gegenstand der Ermittlungen.

Polizei bittet nach Tötungsdelikt in Gunzenhausen um Hinweise

Wer hat den getöteten 23-Jährigen zwischen 6 Uhr und 8.30 Uhr in Gunzenhausen gesehen?

Wo hielt sich der Mann auf?

War der Mann in Begleitung weiterer Personen?

Der Getötete war mit eine blauen Jogginghose der Marke „Lacoste“ mit auffallend breiten grünen Streifen an den Beinaußenseiten, weißen Turnschuhen mit roten Applikationen und einer beigen Jacke bekleidet.

23-Jähriger mit Messer schwer verletzt, weitere Person tot aufgefunden - Hängen Fälle gar nicht zusammen?

Update vom 1. Januar: Nach dem gewaltsamen Tod eines 23-Jährigen in Mittelfranken geht eine Sonderkommission der Polizei vielen Hinweisen nach. Es werden zahlreiche Menschen befragt, sagte Polizeisprecher Michael Petzold am Sonntag. Die Obduktion der Leiche sei für Montag geplant.

Bahnmitarbeitende hatten den Toten am Samstagmorgen neben einem Gleis am Bahnhof in Gunzenhausen entdeckt (siehe Erstmeldung) Die Verletzungen lassen nach Angaben der Ermittler drauf schließen, dass der 23-Jährige getötet wurde.

Zweieinhalb Stunden vorher hatte es an dem Tag bereits eine Auseinandersetzung in der Innenstadt gegeben, bei der ein Unbekannter einen ebenfalls 23-Jährigen mit einem Messer in den Oberkörper gestochen hatte. Der Verletzte kam in einen Krankenhaus, wo die Polizei ihn bereits befragen konnte. Aktuell gebe es keine Hinweise darauf, dass die beiden Taten zusammenhängen, sagte Petzold.

Am Silvestermorgen: 23-Jähriger mit Messer schwer verletzt – weitere Person tot aufgefunden

Erstmeldung vom 31. Dezember 2022: Gunzenhausen - Am Silvestermorgen 2022 hat sich am Bahnhof in Gunzenhausen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) ein Tötungsdelikt ereignet. Das teilte die Polizei mit.

Tötungsdelikt in Gunzenhausen: 23-Jähriger verletzt im Krankenhaus

Bisherigen Erkenntnissen zufolge sei es gegen 6 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich des Hafnermarkts in Gunzenhausen gekommen. „Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde ein 23-jähriger Mann von einem Unbekannten offenbar mit einem Messer schwer im Bereich des Oberkörpers verletzt“, teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Tötungsdelikt in Gunzenhausen: Junger Mann tot beim Bahnhof aufgefunden

Der 23-Jährige kam in ein Krankenhaus, er befindet sich derzeit „nicht in einem akut lebensbedrohlichen Zustand“, heißt es. Im Verlauf der Ermittlungen fanden Mitarbeiter der Deutschen Bahn gegen 8.30 Uhr einen leblosen Mann neben einem Gleis im Bereich des Bahnhofs auf. Der verständigte Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

„Der Verstorbene weist Verletzungen auf, welche auf körperliche Gewaltanwendung durch Unbekannte schließen lassen. Bei dem Getöteten handelt es sich ebenfalls um einen 23-jährigen Mann aus Gunzenhausen“, teilte die Polizei weiter mit.

Polizei ermittelt nach Tötungsdelikt in Gunzenhausen

Die Ansbacher Mordkommission hat die Ermittlungen zur Klärung der Geschehnisse aufgenommen. Ein Zusammenhang der genannten Vorfälle wird aktuell geprüft. Die Mordkommission bittet dringend um Zeugenhinweise:

Wer hat eine körperliche Auseinandersetzung gegen 6 Uhr am Hafnermarkt beobachtet?

Wer hat in den frühen Morgenstunden eine Auseinandersetzung im Bereich des Bahnhofs Gunzenhausen beobachtet?

Wer hat den getöteten 23-Jährigen zwischen 4 Uhr und 8.30 Uhr in Gunzenhausen gesehen? Der Getötete war mit einer blauen Jogginghose der Marke „Lacoste“ mit auffallend breiten grünen Streifen an den Beinaußenseiten, weißen Turnschuhen mit roten Applikationen und einer beigen Jacke bekleidet.

Hinweise können der Ansbacher Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 oder dem Polizeinotruf 110 mitgeteilt werden. (kam)

