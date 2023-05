Marientorzwinger kehrt zurück: Neuer Investor für das Traditionslokal gefunden

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

Ein neuer Investor übernimmt den Marientorzwinger in Nürnberg. Bevor das Lokal wieder öffnen kann, wird es noch etwas dauern. Das Gebäude muss erst saniert werden.

Nürnberg – Mehrere Jahre lang stand das Traditionslokal Marientorzwinger in Nürnberg leer. Dank eines neuen Investors soll es wieder eröffnen und den Betrieb mitsamt Biergarten wieder aufnehmen. Zwei erfahrene Gastronomen übernehmen die Leitung des Traditionslokals in der Nürnberger Innenstadt.

Eröffnungstermin unklar: Sanierungen und Anträge geplant

Der neue Investor für die Immobilie ist die MTZ Marientorzwinger Nürnberg Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG. Sie ist ein Unternehmen der Terraplan-Gruppe, die für Baudenkmalsanierung zuständig ist und wird das Lokal „in den nächsten Jahren sanieren und dann in Zusammenarbeit mit zwei bekannten Nürnberger Gastronomen wieder in Betrieb nehmen“, erklärt die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung. Aufgrund des Erbbaurechts bleibt aber die Stadt weiterhin Eigentümer des Grundstücks. Das Gebäude geht aber für eine festgelegte Laufzeit in das Eigentum des Investors über.

Der Marientorzwinger in Nürnberg soll wiedereröffnen (Symbolbild). © Alexander Pohl/Imago Images

Wann der Marientorzwinger eröffnet werden soll, ist noch unklar. Dieses Jahr werden vornehmlich die Gebäudesubstanzen analysiert. Auch eine Schadstoffanalyse soll durchgeführt werden. Auf dem Plan für die Investoren stehen zudem restauratorische und bauhistorische Untersuchungen, und sie müssen einen Bauantrag und Antrag auf denkmalrechtliche Genehmigung stellen.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Club-Chef übernimmt Traditionslokal: Geschäftsführer vom Hinz & Kunz übernimmt Leitung

Die Leitung des Marientorzwingers übernehmen die zwei Nürnberger Gastronomen Evangelos Koliousis und Christian Wagner. Viele Nürnberger Clubgänger könnten eines der Lokale von Koliousis kennen. Ihm gehört der Club Hinz & Kunz, der in der unmittelbaren Nähe zum Marientowzwinger liegt. Er ist Gesellschafter und Geschäftsführer der Hinz & Kunz[t] GmbH.

Auch Christian Wagner ist kein Unbekannter in der Frankenmetropole. Er betreibt mehrere Lokale, Gaststätten und Restaurants in Nürnberg. Er leitet die Barcode Union GmbH als Gesellschafter und Geschäftsführer. Zu seinen Lokalen in Nürnberg gehören unter anderem das Café Zeit und Raum, Wurstdurst und Bocksbeutelstube im Pillhofer.

11 tolle Reiseziele für Nürnberg: Mit dem 49-Euro-Ticket durchs Umland, an den Strand – und ins Ausland Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.