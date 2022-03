Bayerischem Mc Donald‘s geht das Essen aus: Filialleiter hat sowas „noch nie erlebt“ - Ukraine-Krieg als Grund?

Von: Veronika Mahnkopf

In einer fränkischen Mc Donald‘s-Filiale sind einige Speisen derzeit nicht bestellbar. © Martin Bertrand/imago

Mc Donalds steht für schnelles Essen, jederzeit verfügbar. Dem kann die Fast Food-Kette derzeit zum Beispiel in einer Filiale in Franken nicht gerecht werden.

Lauf an der Pegnitz - Eigentlich ist es ja so: Bei Mc Donald‘s wird man jederzeit satt und zwar mit dem Essen, auf das man gerade Lust hat. Auf das Lieblingsessen verzichten? Mussten Kunden hier nie.

Mc Donald‘s hat Lieferprobleme: In fränkischer Filiale gehen manche Gerichte aus

Seit einiger Zeit ist das anders. Mc Donald‘s leidet unter Lieferproblemen, wie das Unternehmen infranken.de gegenüber sagt. Es sei ein weltweites Problem, die Filialen seien unterschiedlich betroffen. So hat man bei Mc Donald‘s in Japan zum Beispiel die Pommes-Portion verkleinern müssen, um den Bedarf noch decken zu können.

Mc Donald‘s muss manche Gerichte streichen - zum Beispiel in Filiale in Franken

In Deutschland sieht es nicht anders aus. In einer Filiale im Nürnberger Umland zum Beispiel müssen Kunden auf folgende Mc Donald‘s-Gerichte verzichten:

McWrap Chicken Caesar

Big Caesar Chicken Salad

Snack Salad Classic

Buttermilk Ranch Dip

Chili Sauce

Senf Sauce

Caesar Dressing

Zu den Gründen sagt Mc Donald‘s gegenüber infranken.de, dass es „aktuell operative Schwierigkeiten bei unserem Logistikpartner Havi“ gebe. Dadurch seien manche Produkte ausverkauft.

Mc Donald‘s in Franken gehen Gerichte aus - Filialleiter hat sowas „noch nie erlebt“

Der fränkische Filialleiter und Franchise-Nehmer Michael Rottenberger (Filialen in Lauf, Altdorf, Feucht, Plech und Neumarkt) äußert sich zu infranken.de so: „Wir können nicht absehen, wann es zu Ende ist.“ Und fügt hinzu: „So etwas habe ich noch nie erlebt.“ Mit dem Ukraine-Krieg stehe das Problem aber laut Mc Donald‘s nicht in Zusammenhang.

