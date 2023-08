Fröhlichkeits-Offensive in Franken: Besondere Aktion bringt Menschen zum Lachen

Von: Christoph Sahler

Ansbach macht mit einer besonderen Aktion auf sich aufmerksam. In der fränkischen Stadt werden Besucher von lachenden Einwohnern begrüßt.

Ansbach - Pünktlich zur Bachwoche in der ersten Augustwoche hat der Bürgermeister von Ansbach, Thomas Deffner, gemeinsam mit der Citywerkstatt ein ganz besonderes Projekt enthüllt. In der Neustadt und in der Uzstraße werden die Menschen ab sofort von 80 lächelnden Ansbacherinnen und Ansbachern auf Fotos hoch über dem Asphalt empfangen.

80 Menschen aus Ansbach machen bei der Aktion „Ansbach lacht!“ mit. © Stadt Ansbach

„Ansbach lacht“: Marketingaktion soll „Erlebnisqualität“ steigern - Enthüllung zur Bachwoche

Ziel der Aktion unter dem Motto „Ansbach lacht“, sei es, „gemeinsam mit den Akteuren in der Innenstadt die Aufenthalts- und Erlebnisqualität zu steigern“, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Stefan Wellhöfer von der Citywerkstatt hatte das Projekt ins Leben gerufen, als er die Menschen in Ansbach im Mai dazu aufforderte, Porträts von sich einzuschicken, um Teil von „Ansbach lacht“ zu werden. Da aber die Qualität der eingereichten Bilder oft nicht ausreichend für die Größe von 1 Meter mal 1,5 Meter war, organisierte Wellhöfer mehrere Fotoshootings, um die Ansbacherinnen und Ansbacher strahlend zu fotografieren.

Auf Regenschirme folgen Porträtfotos: Citywerkstatt Ansbach bringt Menschen zum Lachen

Er ist sich sicher, er bringe noch jeden zum Lachen. Die Bilder sind an den Halterungen für die Weihnachtsbeleuchtung befestigt, wie vorher die bunten Regenschirme, die ebenfalls eine Aktion der Citywerkstatt waren. Geplant seien bereits weitere Aktionen für die Ansbacher Innenstadt. Diese sollen im Herbst der Öffentlichkeit vorgestellt werden. (csa)

