Messer-Angriff in Fürth: Mann lebensgefährlich verletzt – Hintergrund noch unklar

Von: Franziska Konrad

In Fürth gab es am Samstag einen Polizeieinsatz: Ein Mann wurde mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. (Symbolfoto) © IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Gewalttat in Fürth: Am Samstagmorgen wurde ein Mann mit einem Messer angegriffen. Die mutmaßliche Tatwaffe hat die Polizei bereits sichergestellt.

Fürth - In Fürth ist ein Mann am Samstagmorgen, 10. September, durch einen Messerangriff tödlich verletzt worden. Noch vor Ort, nahm die Polizei am Morgen bereits einen Tatverdächtigen fest. Das teilen die Beamten mit. Der 56-Jährige habe keinen Widerstand geleistet.

Sichergestellt wurde bereits auch die mutmaßliche Tatwaffe. Das 59-jährige Opfer kam in ein Krankenhaus.

Messer-Angriff in Fürth: Polizei nimmt Tatverdächtigen noch vor Ort fest

Zum Hintergrund der Tat war zunächst nichts bekannt. Laut Polizei sei jedoch nicht auszuschließen, dass der Tatverdächtige sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Wie die Beamten bestätigten, steht der Mann unter gesetzlicher Betreuung. Hinweise auf ein islamistisch oder politisch motiviertes Handeln hätten sich bislang nicht ergeben.

